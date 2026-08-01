Bracciano 2026. Cultura, turismo e comunità: un’estate che si rinnova

Nel 2026 Bracciano consolida la propria identità culturale e turistica con un cartellone estivo che intreccia natura, spettacolo, partecipazione civica e innovazione. Le iniziative promosse dal Comune, dalle associazioni locali e dal Parco Naturale Regionale BraccianoMartignano delineano un’estate vivace, capace di valorizzare il territorio e coinvolgere pubblici diversi.

Il Parco Naturale Regionale BraccianoMartignano ha confermato il programma Tesori Naturali, una delle principali azioni di promozione del territorio. Il calendario, che rientra nel progetto regionale Giorni Verdi – Vivi i Parchi del Lazio, propone 70 eventi da giugno a dicembre. Escursionismo, archeologia, mindfulness, forest therapy, laboratori naturalistici, percorsi tematici e iniziative dedicate alla biodiversità e alla storia locale compongono un’offerta pensata per un turismo lento e consapevole, rivolta a famiglie, appassionati di natura e visitatori interessati alla cultura ambientale.

Parallelamente, il Comune di Bracciano rafforza il proprio impegno culturale con eventi diffusi nel centro storico e negli spazi pubblici: spettacoli teatrali e musicali, mostre d’arte e fotografia, incontri culturali, presentazioni, attività per famiglie e laboratori. Il Chiostro degli Agostiniani, le piazze del borgo e le aree urbane saranno luoghi di aggregazione e partecipazione, confermando la vocazione culturale del paese.

Tra le novità più significative dell’estate ha spiccato a luglio il Lavica Festival 2026, rassegna musicale gratuita organizzata da giovani del territorio. Festival che, nato con l’obiettivo di riportare a Bracciano una manifestazione musicale di ampio respiro, ha attratto il pubblico giovanile e valorizzato il lungolago come spazio culturale.

Il 2026 conferma inoltre il successo di Roll!Fest, festival nazionale dedicato al gioco di ruolo, che trasformerà Bracciano in un grande scenario narrativo con oltre 100 eventi, 70 tavoli da gioco, più di 100 espositori, 6 mostre e 80 ospiti internazionali che animeranno il centro storico con attività diffuse contribuendo in modo significativo alla visibilità nazionale di Bracciano. Il tema dell’edizione è La Chiamata all’Avventura. Tra gli ospiti figurano Borislav Slavov, Katerina Ladon, Black Armada Games e Fabio Macchi.

Anche il Consorzio del Lago di Bracciano prosegue con iniziative dedicate alla fruizione del lago, proponendo eventi culturali e attività turistiche. La motonave Sabazia II offrirà crociere panoramiche, eventi culturali a bordo, attività divulgative e laboratori, arricchendo ulteriormente l’esperienza dei visitatori.

L’estate 2026 a Bracciano si distingue ancora una volta per la capacità di integrare natura, cultura e partecipazione. Dai programmi del Parco alle iniziative comunali, dai festival musicali ai grandi eventi ludici, il territorio costruisce un’offerta estiva riconoscibile e in crescita, capace di attrarre visitatori e rafforzare il senso di comunità.

Riccardo Agresti