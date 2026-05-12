Comunicato stampa

Non semplicemente un luogo fisico dove allenarsi, ma un ambiente capace di creare connessioni, generare senso di appartenenza e attivare comunità per sottolineare il ruolo centrale dello sport: non solo strumento insostituibile per il benessere fisico, ma anche mezzo per promuovere la “salute sociale”. E’ in tale scenario che nasce il Progetto Scuole istituito nel 2018 all’interno del programma “Tennis and Friends – Salute e Sport”.

Dal 2018 ad oggi, più di 30.000 studenti hanno aderito a questa iniziativa, prendendo parte ad attività sportive, educative e ricreative. Grazie alla collaborazione di medici specialisti, Federazioni sportive e Istituzioni, numerose sono state le giornate organizzate e pensate per avvicinare gli studenti alla prevenzione in modo ludico e coinvolgente. E anche quest’anno il Progetto Scuole ha proposto un’iniziativa interamente dedicata ai giovani, focalizzata su salute, attività sportiva e tematiche sociali.

“Lo sport è un mezzo fondamentale per la crescita personale – ha sottolineato il Prof. Francesco Marino, Docente di Scienze motorie dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” di Ladispoli che venerdì 8 maggio ha accompagnato a Roma le classi 5KA, 5KB, 5SA e 5T dell’Alberghiero con i colleghi Maria Bracci, Domenico Falzarano, Angelo Morello, Simona Paganelli e Domenico Piccolo – perché favorisce valori come la partecipazione, l’inclusione, l’educazione e il rispetto, oltre a incoraggiare uno stile di vita sano, indispensabile per prevenire malattie metaboliche e cardiovascolari.

Per tali motivi abbiamo deciso di partecipare alle attività di questa importantissima giornata di informazione e sensibilizzazione. Il nostro obiettivo di educatori – ha aggiunto – è quello di diffondere lo sport come abitudine quotidiana e come disciplina formativa, ponendo al tempo stesso il focus sull’importanza della prevenzione attraverso attività coinvolgenti e ricreative. Finalità che abbiamo ritrovato pienamente nella manifestazione “Tennis&Friends – Salute e Sport” che si è svolta a Piazza del Popolo”. Il progetto Tennis&Friends” ha visto anche la presenza di testimonial d’eccezione come Marco Tardelli, Max Gazzè e Jimmy Ghione che hanno disputato un incontro di tennis nel campo allestito in piazza”.

“Oggi più che mai è fondamentale sostenere iniziative capaci di sensibilizzare su temi cruciali come la prevenzione. Questa mattina i nostri studenti hanno anche potuto effettuare visite e screening gratuiti. Si tratta – ha concluso il Prof. Marino – di opportunità importanti per costruire insieme una società più sana, consapevole e solidale”.