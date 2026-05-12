Comunicato stampa

L’Amministrazione comunale di Civitavecchia invita la cittadinanza a partecipare ad “A voce alta!”, il concerto di beneficenza contro i femminicidi e la violenza di genere, in programma domenica 17 maggio alle ore 18.30, presso la Cittadella della Musica.

L’iniziativa, a sostegno di “Gazebo Viola”, è stata ideata e realizzata da Veronica Marchese e da Valentina Petringa, con il patrocinio del Comune di Civitavecchia, e rappresenta un importante momento di riflessione, di sensibilizzazione e di partecipazione collettiva attraverso l’arte, la musica e la cultura.

Sul palco si alterneranno Laura Sirani, Sara Cenere, Noemi Vuolo, Maria Grazia & Gennaro (Comunquevada), Pellegatta e Ninaif (feat. Mario Camilletti). L’evento sarà inoltre arricchito dalla mostra fotografica di Enrica D’Amore e dalla mostra di pittura di Mary_Art_Movement.

L’ingresso sarà ad offerta libera e il ricavato sarà destinato al sostegno delle attività di “Gazebo Viola”, realtà impegnata nel contrasto alla violenza di genere e nel supporto alle vittime.

”La cultura deve essere anche strumento di consapevolezza e di impegno civile – dichiara l’Assessora alla Cultura Stefania Tinti –. Attraverso eventi come questo vogliamo dare voce a chi troppo spesso non riesce a farsi ascoltare, ribadendo con forza il no della nostra comunità ad ogni forma di violenza sulle donne. Ringrazio tutte le artiste, gli artisti e le organizzatrici che hanno scelto di mettere il proprio talento al servizio di una causa così importante”.

«“A voce alta!” nasce dal desiderio di trasformare il dolore e il silenzio in partecipazione e in vicinanza concreta – afferma la delegata del Comune Valentina Petringa –. Abbiamo voluto creare un evento capace di unire linguaggi artistici diversi per sensibilizzare il pubblico e per sostenere chi ogni giorno combatte contro la violenza di genere. Mi auguro che la cittadinanza partecipi numerosa, perché solo insieme possiamo costruire una cultura del rispetto e della tutela dei diritti».

L’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno nel promuovere iniziative culturali e sociali dedicate alla prevenzione della violenza di genere, valorizzando il ruolo della comunità, delle associazioni e del mondo artistico nella diffusione di messaggi di inclusione, di rispetto e di solidarietà.