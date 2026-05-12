Comunicato stampa

Il tour di prevenzione cardiovascolare di Croce Rossa Italiana che attraversa diverse città italiane a bordo di un’unità mobile attrezzata e offre controlli gratuiti alla popolazione fa tappa a Ladispoli sabato 16 maggio, a partire dalle ore 09:00 i volontari di Croce Rossa Italiana saranno in Piazza Rossellini , per promuovere attraverso elettrocardiogrammi gratuiti, la prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari che rappresentano la prima causa di morte e invalidità in Italia e nel mondo. L’iniziativa è di Croce Rossa Nazionale e patrocinata dal Comune di Ladispoli.

Lo screening di prevenzione proposto ha l’obiettivo di prevenire la comparsa di malattie cardiovascolari e individuarne eventuali segni precoci attraverso la valutazione del medico di alcuni parametri, la pressione sanguigna e la glicemia oltre che, ove necessario, con l’approfondimento di esami elettrocardiografici .

Volontari di Croce Rossa ed un cardiologo, saranno presenti sul posto per fornire tutte le informazioni di cui l’utenza necessiti.

“Prosegue l’eccellente dialogo e rapporto con La Croce Rossa Italiana con l’ amministrazione comunale e poter ospitare in Rossellini il progetto ‘Itinerari della Salute’ è un’opportunità importante per i nostri concittadini, che potranno dunque poter usufruire di un controllo effettuato da un cardiologo sulla salute del proprio cuore. Lo screening è gratuito ed è aperto a tutti, è sufficiente la prenotazione.

Prenotando al numero 3200627158