Giornata Internazionale dell’Infermiere

Comunicato stampa

Migliaia di romani hanno incontrato la professione in tutte le strutture sanitarie pubbliche e private

In piazza San Lorenzo in Lucina, una struttura mobile dell’OPI

Parola chiave? Per l’Infermiere tu sei la persona, non la malattia

Roma, 12 maggio 2026 – Centinaia di romani e non pochi turisti oggi hanno incontrato gli infermieri in occasione della loro “giornata internazionale”. In ogni realtà sanitaria romana e provinciale, pubblica o privata, sono stati organizzati dei momenti di incontro con la cittadinanza per raccontare il lavoro degli infermieri, dalla diagnosi infermieristica alla presa in carico e a quel mix di competenza scientifica e dimensione umana che è proprio della professione.

A Piazza San Lorenzo in Lucina l’Ordine ha realizzato una struttura mobile dove sono stati erogati servizi sanitari di base (misurazioni dei parametri vitali, gestione autonoma dei sistemi di monitoraggio glicemico) e sono state impartite “lezioni” sulle manovre di rianimazione dai professionisti di ARES 118.

Visitando la struttura, il Presidente della Regione Francesco Rocca, dopo aver ringraziato per il loro lavoro tutti gli infermieri ha assicurato che “la Regione è impegnata al massimo per offrire tutti gli strumenti di tutela e valorizzazione di questa importante professione”. “Portare la sanità tra i cittadini – ha detto ancora Rocca – è una importante occasione di prevenzione, educazione sanitaria e dialogo con la comunità”.

È la diagnosi infermieristica che consente di inquadrare scientificamente i bisogni della persona, e proprio in questa direzione vanno i nostri recenti accordi con la Regione Lazio per l’utilizzo di un linguaggio tassonomico unitario e condiviso” – spiega il Presidente dell’Ordine delle professioni Infermieristiche di Roma, Maurizio Zega – “Ciò faciliterà l’inquadramento attraverso la diagnosi infermieristica e permetterà alla professione di svolgere pienamente, in modo trasparente e riconosciuto, la propria insostituibile funzione nella risposta del servizio pubblico alla domanda di salute”.