Comunicato stampa

“Sono diciassette le iniziative municipali in programma da martedì 12 maggio a sabato 27 giugno ideate per coinvolgere attivamente la cittadinanza anziana del nostro territorio. Gli appuntamenti, che rientrano nella prima fase annuale di programmazione per il periodo primavera – estate 2026, sono il risultato di un confronto costante con gli anziani e le anziane dei diversi quartieri del Municipio XV avvenuto durante gli incontri per l’aggiornamento delle attività nel piano sociale 2024 – 2026.

Tra le attività proposte: passeggiate guidate nei vivai con esperti, incontri a supporto di anziani con demenza e loro familiari, passeggiate sportive nei parchi con allenatori e screening cardiologici e posturali presso le Case Sociali per gli Anziani e per il Quartiere (CSAQ). Da luglio fino a dicembre 2026 si svolgeranno, inoltre, tante altre iniziative, oltre alle oasi marine, la festa dei nonni e i balli di Natale, già parte integrante del calendario annuale municipale.

Con il Presidente del Municipio, Daniele Torquati, proseguiamo il lavoro di costruzione delle attività rientranti nell’invecchiamento attivo con l’obiettivo di promuovere la salute, la partecipazione e la sicurezza della seconda e terza età. Inoltre, le iniziative sono state pensate affinché gli over 60, residenti al centro e nelle periferie del nostro territorio, abbiano una vasta scelta tra le proposte in calendario, per valorizzare i diversi e caratteristici luoghi municipali”.

Così in una nota l’Assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità, Agnese Rollo, e il Presidente di Commissione, Alfonso Rago.

Roma, 12 maggio 2026

Il programma completo:

– Martedì 12 maggio h 10.00-12.00, Horti di Veio, Via Oriolo Romano 10, A spasso tra piante, fiori e vivai a cura di Ass. Francescani nel mondo APS

– Martedì 12 e 26 maggio h 16.30 – 18.00, CSAQ La Giustiniana, Via Rocco Santoliquido 88, Incontri di supporto alle famiglie del Caffè Memoria a cura di Ass. Alzheimer Uniti Roma

– Sabato 16 maggio h 9.30 – 11.30, Parco d’affaccio Tevere, Obelisco Piazza Lauro de Bosis, Passeggiate sportive nei parchi a cura di Ass. VITATTIVA

– Lunedì 18 maggio h 9-13 / 14 – 17, CSAQ Cesano, Via Orrea 25, Screening cardiologico – ECG a cura di La Banca delle Visite

– Venerdì 22 maggio h 9-13 / 14 – 17, CSAQ Cassia, Via Cassia 1686, Screening cardiologico – ECG a cura di La Banca delle Visite

– Sabato 23 maggio h 9.30 – 11.30, Parco Via Tieri, Via Tieri – La Storta, Passeggiate sportive nei parchi a cura di Ass. VITATTIVA

– Giovedì 28 maggio h 10.00-12.00, Vivai Fleming, Via Due Ponti 61, A spasso tra piante, fiori e vivai a cura di Ass. Francescani nel mondo APS

– Giovedì 04 giugno h 16.00-18.00, Vivaio Cassia s.r.l., Via Tieri 200-202, A spasso tra piante, fiori e vivai a cura di Ass. Francescani nel mondo APS

– Sabato 06 giugno h 9.30 – 11.30, Parco del Rigo, Piazza Caraffa – Cesano Borgo, Passeggiate sportive nei parchi a cura di Ass. VITATTIVA

– Martedì 09 e 23 giugno h 16.30 – 18.00, CSAQ La Giustiniana, Via Rocco Santoliquido 88, Incontri di supporto alle famiglie del Caffè Memoria a cura di Ass. Alzheimer Uniti Roma

– Sabato 13 giugno h 9-13 / 14 – 17, CSAQ Cesano, Via Orrea 25, Screening posturale a cura di La Banca delle Visite

– Sabato 13 giugno h 18.00-20.00, Parco Marta Russo, Viale Gemona del Friuli – Labaro, Passeggiate sportive nei parchi a cura di Ass. VITATTIVA