Comunicato stampa
L’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia e la Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” sono liete di invitarvi a “Tango, quando l’Italia si imbarcava…”, uno spettacolo a cura dell’Associazione T.E.A. Teatro Educativa Animazione
Venerdì 31 luglio – ore 17:00
Biblioteca Comunale “Angela Zucconi”, Anguillara Sabazia
Ripercorreremo la storia della grande migrazione italiana di inizio Novecento e la nascita del tango, “danza della nostalgia”. In conclusione faremo insieme un po’ di pratica di ballo.
L’incontro prevede:
Reading teatrale (30 min)
Confronto e dibattito sulle migrazioni contemporanee
Piccolo momento di pratica del tango
Ingresso libero
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