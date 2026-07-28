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“Tango, quando l’Italia si imbarcava”, alla biblioteca di Anguillara

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tango quando l’italia si imbarcava

Comunicato stampa

L’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia e la Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” sono liete di invitarvi a “Tango, quando l’Italia si imbarcava…”, uno spettacolo a cura dell’Associazione T.E.A. Teatro Educativa Animazione

Venerdì 31 luglio – ore 17:00
Biblioteca Comunale “Angela Zucconi”, Anguillara Sabazia

Ripercorreremo la storia della grande migrazione italiana di inizio Novecento e la nascita del tango, “danza della nostalgia”. In conclusione faremo insieme un po’ di pratica di ballo.

L’incontro prevede:
Reading teatrale (30 min)
Confronto e dibattito sulle migrazioni contemporanee
Piccolo momento di pratica del tango

Ingresso libero

BIBLIOTECA COMUNALE
‘ANGELA ZUCCONI’
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