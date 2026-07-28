📍 Ciminna (PA) – Chiostro Ex Convento San Francesco 📅 Sabato 1° agosto 2026, ore 18.00 La Pro Loco di Ciminna APS organizza la presentazione del libro “Un salto nel buio per cercare fortuna. Lettere di Paolino”, a cura di Salvatore Musumeci, un appuntamento dedicato al valore della memoria, delle tradizioni e della conoscenza del passato. L’incontro, a ingresso libero, si terrà presso il Chiostro Ex Convento San Francesco e vedrà la partecipazione delle autorità locali e di numerosi ospiti del mondo della cultura, della scuola e della psicologia, con interventi di Vincenza Catalano, Salvatore Curcio, Maria Enrica Giardini, Vito Lo Scrudato e dello stesso Salvatore Musumeci. Le letture saranno affidate a Maddalena Campanella, Saverio La Paglia e Anna Maria Paladino, mentre il coordinamento sarà curato dalla giornalista Marianna La Barbera. Un’occasione di riflessione e approfondimento culturale per riscoprire, attraverso le lettere di Paolino, il valore della memoria come patrimonio collettivo capace di custodire identità, tradizioni e storia.