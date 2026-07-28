Comunicato stampa
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WEEKEND CON LE PRO LOCO
GLI EVENTI DA NON PERDERE
31 LUGLIO, 1 E 2 AGOSTO 2026
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ABRUZZO
FESTA DEL CONTADINO
ATESSA (CH)
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📍Atessa (CH), frazione Montemarcone – Piazza I. Silone
🗓️Da sabato 1° agosto a martedì 4 agosto 2026, dalle ore 20,30
Folklore e gastronomia delle tradizioni rurali identificano Atessa ed il suo territorio. In un contesto socio-culturale notevolmente mutato dall’importante insediamento industriale, l’obiettivo è quello di mantenere vivo e forte il legame con tradizioni contadine antiche e sagge. La manifestazione, giunta alla sua 45° edizione, si svolge nell’arco di quattro giorni in un mix di tradizioni e folklore che rievocano la cultura e la gastronomia antica e la legano intimamente con il presente. Quest’anno ricorre il 50° anniversario di fondazione della 𝐏𝐫𝐨 𝐋𝐨𝐜𝐨 𝐕𝐚𝐥 𝐝𝐢 𝐒𝐚𝐧𝐠𝐫𝐨 𝐀𝐭𝐞𝐬𝐬𝐚 𝐀𝐏𝐒 e sarà dato particolare rilievo alla principale manifestazione in programma ad agosto.
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ABRUZZO
PIPINDUNE E OVE
COLLECORVINO (PE)
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📍Collecorvino (PE), centro storico
🗓️ Da sabato 1° agosto a martedì 4 agosto 2026, dalle ore 19,00 alla mezzanotte
La Sagra Pipindune e Ove di Collecorvino (PE) è un rinomato evento enogastronomico abruzzese che celebra un piatto povero della tradizione contadina: peperoni e uova. Il piatto rievoca lo “sdjuno”, la classica colazione o pausa di metà mattina dei contadini abruzzesi per ricaricarsi durante il lavoro nei campi. Ci saranno anche Bucatini alla trescatora, Pallotte cacio e ova, baccalà e peperoni, pizza con peperoni e uova, ecc ecc. Nata per rivitalizzare il centro storico, offre degustazioni, cooking show, musica dal vivo e mercatini artigianali. Un evento a cura della 𝐏𝐫𝐨 𝐋𝐨𝐜𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐛𝐢𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐜𝐨𝐫𝐯𝐢𝐧𝐨 𝐀𝐏𝐒.
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ABRUZZO
TRA SAPORI E TRADIZIONI
FORME (AQ)
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📍 Forme (AQ), centro storico
🗓️ Domenica 2 agosto 2026, dalle ore 12 mostra dei trattori
🗓️ Domenica 2 agosto 2026, dalle ore 19 apertura stand gastronomici
La Pro Loco delle Forme APS invita a trascorrere una giornata dedicata alle tradizioni rurali, alla storia agricola e ai sapori autentici del territorio.
L’appuntamento prenderà il via dalle ore 12.00 nel centro storico di Forme con la Mostra dei trattori e dei mezzi agricoli antichi, un’esposizione che celebra il patrimonio contadino e racconta l’evoluzione del lavoro nei campi attraverso veicoli e attrezzature storiche.
Dalle ore 19.00 apriranno gli stand gastronomici, dove sarà possibile degustare prodotti tipici formesi accompagnati da una selezione di vini abruzzesi, in un’atmosfera di convivialità e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali.
Un’occasione per riscoprire le radici del territorio, tra memoria, tradizione e gusto, nel suggestivo centro storico di Forme.
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LOMBARDIA
FERRAGOSTO LAVENESE
LAVENO MOMBELLO (VA)
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📍 Laveno Mombello (VA)
📅 31 luglio, 8, 9, 14 e 15 agosto 2026
Il 31 luglio torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sul Lago Maggiore: il Ferragosto Lavenese, giunto alla sua 63ª edizione, organizzato dalla Pro Loco Laveno Mombello Cerro.
Cinque giornate di festa animeranno Laveno Mombello con un ricco programma di eventi dedicati a grandi e piccoli, in un’atmosfera di convivialità e divertimento affacciata sul lago.
La manifestazione culminerà il 15 agosto con il tradizionale e suggestivo spettacolo pirotecnico, che ogni anno richiama migliaia di visitatori e conclude in grande stile le celebrazioni del Ferragosto lavenese.
Un appuntamento imperdibile per vivere l’estate tra spettacoli, intrattenimento e la splendida cornice del Lago Maggiore.
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LOMBARDIA
FESTA DEL PESCIOLINO
POZZUOLO MARTESANA (MI)
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📅1 agosto 2026
📍Pozzuolo Martesana (MI)
Sabato 1 agosto torna la 15ª Festa del Pesciolino, l’appuntamento organizzato dalla Pro Loco di Pozzuolo Martesana che da anni riunisce la comunità e i visitatori attorno ai sapori più autentici del territorio.
Protagonisti della serata saranno gli immancabili pesciolini fritti, da gustare in un’atmosfera di festa accompagnata da buona musica con i grandi successi degli anni ’70, ’80 e ’90.
Un’occasione perfetta per trascorrere una serata in compagnia, tra gusto, allegria e quel prezioso spirito di comunità che le Pro Loco custodiscono e valorizzano ogni giorno.
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EMILIA ROMAGNA
SAGRA DELLA TAGLIATELLA
PORTICO DI ROMAGNA (FC)
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📍 Portico di Romagna (FC)
📅 1 e 2 agosto 2026
Torna a Portico di Romagna la 18ª Sagra della Tagliatella, organizzata dalla Pro Loco Portico di Romagna. Due serate dedicate ai sapori autentici della tradizione romagnola, tra buona cucina, convivialità e musica, nella suggestiva cornice dei giardini pubblici del borgo.
Protagonista della manifestazione sarà la tagliatella tirata a mattarello, preparata secondo la tradizione e proposta con i grandi classici della cucina tosco-romagnola, come il ragù e il sugo ai porcini, realizzati con cura dai volontari della Pro Loco.
Lo stand gastronomico aprirà entrambe le sere alle ore 19.00, offrendo ai visitatori l’occasione di trascorrere una piacevole serata estiva all’insegna del gusto, della tradizione e dell’accoglienza che caratterizzano il territorio di Portico di Romagna.
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EMILIA ROMAGNA
RADUNO AMATORIALE MOTO E SCOOTER D’EPOCA A MAROLA (RE)
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📍 Marola (RE)
📅 Domenica 2 agosto 2026
La Pro Loco Marola organizza un raduno amatoriale di moto e scooter d’epoca, una giornata dedicata agli appassionati delle due ruote tra motori, amicizia e scoperta del territorio.
La manifestazione prenderà il via in mattinata con le iscrizioni, la colazione di benvenuto e l’esposizione dei mezzi storici. A seguire spazio alla simpatica slow race “Va pian”, una gimcana al rallentatore che premierà il pilota più abile nel mantenere l’equilibrio alla velocità più bassa.
Alle ore 11 partirà il tour panoramico tra i suggestivi borghi che circondano Marola, seguito dal rientro in paese per aperitivo, premiazioni e saluti istituzionali. La giornata si concluderà con un pranzo conviviale su prenotazione presso la sede della Pro Loco e l’estrazione di premi a sorteggio.
Per informazioni: www.marola.it – info@marola.it – 0522 813253.
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EMILIA ROMAGNA
ME GALÉT
RONCOFREDDO (FC)
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📍 Roncofreddo (FC) – Via Cesare Battisti
📅 Sabato 1° agosto 2026
Torna a Roncofreddo la Festa Me Galèt, una serata all’insegna della buona cucina, della musica e della solidarietà, organizzata dalla Pro Loco per vivere insieme uno degli appuntamenti più attesi dell’estate.
Protagonista della festa sarà il Gran Galletto Guidi, servito con patate al forno, radicchio e cipolla, frutta fresca e una bottiglia di vino o una birra inclusa. Dalle ore 21.00 la serata proseguirà con la musica degli Zebra e Pois – L’Italia che si balla, mentre il Bar Loco resterà aperto per tutta la durata dell’evento.
Il ricavato della manifestazione sarà destinato al ripristino dei giardini pubblici di Roncofreddo, contribuendo a restituire uno spazio più bello e accogliente alla comunità. Un’occasione per trascorrere una serata di festa, gusto e condivisione, unendo divertimento e solidarietà.
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BASILICATA
PREMIO LA PERLA
MARATEA (PZ)
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📅 31 Luglio 2026, ore 21:00
📍 Porto di Maratea (PZ)
La Pro Loco Maratea vi invita alla decima edizione del prestigioso Premio “La Perla”, quest’anno dedicato al tema “Tutela dell’ambiente, il mare, la natura: il Progetto Maratea ecosostenibile ed europeista”.
La serata, condotta dalla giornalista del Tg1 Rai Maria Soave, propone un ricco momento di approfondimento culturale, istituzionale e di spettacolo. L’evento vedrà la partecipazione di diverse autorità politiche e locali per i saluti e gli interventi di apertura, a cui seguirà un dialogo speciale tra Antonio Decaro e Angelo Chiorazzo. Nel corso della manifestazione verranno consegnati i prestigiosi premi per la cultura a Cesare Cremonini e per il giornalismo ad Andrea Monda, oltre alle menzioni speciali all’attrice Noemi Brando e a Katia Buchicchio, Miss Italia. Verranno inoltre attribuiti riconoscimenti alle storiche realtà locali Hotel Santavenere e Centro Culturale “J. M. Cernicchiaro”, mentre gli intermezzi musicali alla fisarmonica e alla chitarra di Salvatore Cauteruccio ed Enzo Campagna accompagneranno l’intero svolgimento dell’evento. Sarà inoltre possibile seguire la diretta su “Radio Digiesse”.
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LAZIO
SAGRA LAINA E CECI
SELVACAVA DI AUSONIA (FR)
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📍 Selvacava di Ausonia (FR) – Piazzale degli Eroi
📅 2 e 3 agosto 2026
Torna a Selvacava la XXVI Sagra Laina e Ceci, storico appuntamento organizzato dal Gruppo d’Amici di Selvacava con il patrocinio della Pro Loco Ausonia.
Per due serate il Piazzale degli Eroi sarà il cuore della festa, dove sarà possibile gustare la tradizionale laina e ceci, piatto simbolo della cucina locale, e vivere momenti di convivialità all’insegna della musica e delle tradizioni.
Ad accompagnare la manifestazione ci saranno gli spettacoli musicali di Energy Sound, in programma sabato 2 agosto, e Valcomusic, protagonista della serata di domenica 3 agosto.
Un’occasione speciale per riscoprire i sapori autentici del territorio e condividere una delle feste più sentite dell’estate.
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LAZIO
SAGRA DELLE RANE E DEL FAGIOLO REGINA
AGOSTA (RM)
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📍 Agosta (RM) – Piazza San Nicola
📅 Sabato 1° agosto 2026
La Pro Loco di Agosta vi aspetta per la 22ª Sagra delle Rane e del Fagiolo Regina, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, dedicato ai sapori della tradizione locale e a una serata di festa nel cuore del borgo.
Dalle ore 18.00 saranno aperti gli stand gastronomici, attivi fino a notte, dove sarà possibile gustare le celebri rane fritte dorate e, grande novità di questa edizione, anche le rane al guazzetto, insieme al pregiato Fagiolo Regina. Il menù propone un primo piatto a base di fagioli e rane, accompagnato da vino o bibita, mentre fuori menù saranno disponibili arrosticini, panini con salsiccia e würstel e patatine fritte. Dalle ore 21.00 la festa proseguirà con una serata musicale, per vivere un’intera serata all’insegna del gusto, della convivialità e del divertimento.
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LAZIO
SAGRA DEL CINGHIALE
VALMONTONE (RM)
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📍 Valmontone (RM)
📅 Dal 31 luglio al 2 agosto 2026
Torna a Valmontone la Sagra del Cinghiale, tre giornate dedicate ai sapori della tradizione, alla musica dal vivo e alla convivialità.
Gli stand gastronomici proporranno specialità a base di cinghiale e piatti tipici del territorio, mentre il ricco programma di intrattenimento accompagnerà il pubblico per tutto il weekend. La manifestazione si aprirà venerdì 31 luglio con la benedizione del cacciatore, in onore di Sant’Umberto, patrono dei cacciatori, seguita dall’apertura degli stand e dallo spettacolo musicale con il sosia di Gigi D’Agostino.
Sabato 1 e domenica 2 agosto gli stand gastronomici saranno aperti sia a pranzo che a cena. Ad animare le giornate saranno la musica dei Break The Cycle, lo spettacolo di Canta e Gira e, nella serata conclusiva, l’esibizione di Baracche e Burattini.
Un appuntamento imperdibile per vivere un fine settimana all’insegna della buona cucina, della musica e delle tradizioni locali.
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PIEMONTE
PRANZO PANORAMICO DEL FONTEGNO
QUARNA SOPRA (VB)
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📍 Quarna Sopra (VB) – Belvedere del Fontegno
📅 Domenica 2 agosto 2026
La Pro Quarna Sopra vi aspetta per il tradizionale Pranzo Panoramico del Fontegno, un appuntamento che unisce i sapori della tradizione a uno degli scorci più suggestivi del Lago d’Orta.
Dalle ore 13.00, presso il Belvedere di Quarna Sopra, sarà possibile gustare un pranzo con polenta, tapelucco e gorgonzola, immersi in un panorama unico e in un’atmosfera conviviale. Un’occasione speciale per trascorrere una giornata all’aria aperta, tra buona cucina, tradizioni locali e una vista mozzafiato.
📞 Per informazioni e prenotazioni: 393 4198108.
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PIEMONTE
SAGRA DEL PEPERONE
MOTTA DI COSTIGLIOLE D’ASTI (AT)
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📍 Motta di Costigliole d’Asti (AT)
📅 Dal 31 luglio al 3 agosto 2026
Torna a Motta di Costigliole d’Asti la 79ª Sagra del Peperone, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate piemontese, dedicato al celebre Peperone Quadrato della Motta, presidio Slow Food. Quattro giornate all’insegna dei sapori del territorio, della musica dal vivo e della convivialità.
Presso il Campo Sportivo, ogni sera dalle 19.00 alle 23.00, saranno aperti gli stand enogastronomici con i piatti della tradizione e il Mercato del Peperone, inaugurato sabato 1° agosto alle ore 18.00 con la cerimonia di premiazione. Il programma musicale vedrà alternarsi spettacoli e concerti con Voglio Tornare negli Anni ’90, Roberto Molinaro, Pietro Galassi, Gianmarco Bagutti Orchestra Italiana, Shary Band e Omar Codazzi, tutti a ingresso libero. Un’occasione imperdibile per vivere quattro serate di gusto, divertimento e grande musica nel cuore dell’Astigiano.
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PIEMONTE
BALLA, MANGIA E BEVI
MEINA (NO)
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📍 Meina (NO) – Lungolago, Scivolo Galli
📅 Sabato 1° agosto 2026
La Pro Loco Meina vi aspetta per “Balla, Mangia e Bevi”, una serata estiva all’insegna del buon cibo, della musica e del divertimento nella suggestiva cornice del lungolago di Meina.
Dalle ore 19.00 sarà aperta la cassa, mentre la distribuzione dei piatti inizierà alle 19.30. Il menù propone fritto misto di pesce, salamella e tomini, accompagnati dal servizio bar. Ad animare la serata sarà il DJ Set di Jordan DJ, per ballare e divertirsi fino a tarda sera. Il dress code prevede un tocco di arancione e la prenotazione è obbligatoria entro il 30 luglio.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Elena (333 6778185) o Barbara (338 7477549).
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MARCHE
SAGRA DELLA CRESCIA
STACCIOLA (PU)
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📍 Stacciola (PU)
📅 Sabato 1 e domenica 2 agosto 2026, dalle ore 17.00
Nel cuore delle colline marchigiane torna la Sagra della Crescia, uno degli appuntamenti più autentici dell’estate. Per due giorni il piccolo borgo di Stacciola, nel Comune di San Costanzo, celebra la sua identità attraverso sapori, tradizioni e convivialità.
Protagonista della manifestazione è la celebre “Crescia d’la Stacciola”, conosciuta anche come “crescia sa i’ngranagg”, riconosciuta nel 2014 come tipicità regionale delle Marche. Preparata con ingredienti semplici e lavorata a mano davanti ai visitatori, viene cotta negli antichi forni a legna alimentati con tralci di vite, mantenendo viva una tradizione tramandata di generazione in generazione.
Accanto alla crescia tornano anche le “Cristaiat’ d’ granturc”, la storica pasta contadina realizzata con farina di grano tenero e farina di mais, anch’essa preparata a mano dai volontari.
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SICILIA
WINE NOT?
SANT’ANDREA DI ROMETTA (ME)
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📅Domenica 2 agosto, a partire dalle ore 19:00,
📍Borgo di Sant’Andrea di Rometta (ME)
VI edizione di Wine Not?, l’evento organizzato dalla Pro Loco Sabatina APS che negli anni è diventato un appuntamento di riferimento per gli appassionati del vino e della valorizzazione del territorio.
Nato con l’obiettivo di promuovere la cultura enologica italiana e il patrimonio paesaggistico e culturale che la accompagna, Wine Not? propone un affascinante itinerario tra le vie del borgo, dove i visitatori potranno incontrare direttamente i produttori e vivere un’esperienza di degustazione immersiva.
Saranno presenti oltre 30 cantine provenienti da diverse regioni d’Italia, con la possibilità di degustare più di 100 etichette, in un percorso che racconta la straordinaria ricchezza e biodiversità del patrimonio vitivinicolo nazionale.
Fondamentale anche la collaborazione con Slow Food Messina, che curerà un percorso gastronomico composto da 10 postazioni food, dove sarà possibile assaporare specialità del territorio in abbinamento ai vini in degustazione.
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SICILIA
UN SALTO NEL BUIO PER CERCARE FORTUNA
CIMINNA (PA)
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📍 Ciminna (PA) – Chiostro Ex Convento San Francesco
📅 Sabato 1° agosto 2026, ore 18.00
La Pro Loco di Ciminna APS organizza la presentazione del libro “Un salto nel buio per cercare fortuna. Lettere di Paolino”, a cura di Salvatore Musumeci, un appuntamento dedicato al valore della memoria, delle tradizioni e della conoscenza del passato.
L’incontro, a ingresso libero, si terrà presso il Chiostro Ex Convento San Francesco e vedrà la partecipazione delle autorità locali e di numerosi ospiti del mondo della cultura, della scuola e della psicologia, con interventi di Vincenza Catalano, Salvatore Curcio, Maria Enrica Giardini, Vito Lo Scrudato e dello stesso Salvatore Musumeci. Le letture saranno affidate a Maddalena Campanella, Saverio La Paglia e Anna Maria Paladino, mentre il coordinamento sarà curato dalla giornalista Marianna La Barbera.
Un’occasione di riflessione e approfondimento culturale per riscoprire, attraverso le lettere di Paolino, il valore della memoria come patrimonio collettivo capace di custodire identità, tradizioni e storia.
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PUGLIA
L’IMMAGINE DI S. FRANCESCO DAL MEDIOEVO AL NOVECENTO
CANDELA E S. AGATA DI PUGLIA (FG)
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📍 Candela (FG) e Sant’Agata di Puglia (FG)
📅 Dal 1° agosto al 20 settembre 2026
Nell’anno dell’ottavo centenario della morte di San Francesco, l’Associazione Italiana Amici del Presepio – sede di Candela e Sant’Agata di Puglia – propone la mostra “L’Immagine di San Francesco – dal Medio Evo al Novecento”, un percorso espositivo dedicato all’evoluzione dell’iconografia del Santo Patrono d’Italia.
La mostra sarà visitabile dal 1° al 19 agosto presso il Museo del Capitolo Candelese, nella Chiesa dell’Immacolata Concezione di Candela, e dal 22 agosto al 20 settembre presso il Castello Imperiale di Sant’Agata di Puglia.
Le opere, realizzate dai soci dell’Associazione sotto la direzione del presidente Savino Freda, riproducono fedelmente i capolavori di grandi maestri della storia dell’arte italiana, tra cui Giotto, Caravaggio, Guercino, Gentileschi, Berlinghieri, Andrea del Pozzo e Stefano Carracci.
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TESSERA DEL SOCIO PRO LOCO
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