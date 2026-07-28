Comunicato stampa

DAL 24 AL 26 SETTEMBRE 2026

Saranno il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, il climatologo Luca Mercalli e il giornalista e conduttore di Mi Manda Rai 3 Federico Ruffo alcuni dei protagonisti della terza edizione di DataPolis – Festival della Cittadinanza Digitale, in programma a Bagheria (Palermo) dal 24 al 26 settembre 2026. Tre giorni dedicati ai temi dei dati, dell’intelligenza artificiale, della democrazia e dell’informazione, con lezioni, laboratori pratici, dibattiti pubblici e momenti di formazione professionale.

La manifestazione, promossa da NetPolitics APS con il Comune di Bagheria tra i partner dell’iniziativa, è stata presentata nel corso della conferenza stampa ospitata a Villa Butera, durante la quale è stato illustrato il programma dell’edizione 2026.

Quattro gli elementi al centro del festival, ispirato al “Manifesto per l’uso responsabile dei dati” lanciato dall’associazione nel 2024.

Si parte giovedì 24 settembre con “La città che genera i dati”, l’hackathon dedicato a studenti e studentesse di scuole e università, chiamati a lavorare in team sui dati della propria città per trasformare la teoria in progetti concreti, affiancati da tutor ed esperti. I premi ai gruppi vincitori saranno messi in palio da Cascino Expert, sponsor della manifestazione.

“Arrivare alla terza edizione significa che DataPolis non è un episodio, ma un percorso che cresce di anno in anno”, dichiara Lorenzo Salmi, presidente di NetPolitics APS, associazione promotrice del festival, “Abbiamo costruito un festival in cui i dati non sono un tecnicismo per addetti ai lavori, ma uno strumento di cittadinanza: servono a capire come funzionano la democrazia, l’informazione e le nostre città. Mettere allo stesso tavolo studenti, giornalisti, amministratori e comunicatori — con un hackathon, una formazione gratuita e accreditata e ospiti capaci di parlare a tutti — è esattamente la missione per cui è nata NetPolitics”.

Tra gli appuntamenti più attesi gli incontri con il procuratore capo di Napoli e simbolo della lotta alla criminalità organizzata, Nicola Gratteri, il climatologo e presidente della Società Meteorologica Italiana, Luca Mercalli e il giornalista Federico Ruffo, autore di importanti inchieste televisive e conduttore di Mi Manda Rai Tre. Clima, giustizia e giornalismo investigativo offriranno così tre diverse chiavi di lettura per comprendere il ruolo dei dati nella società contemporanea. Il programma prevede inoltre la partecipazione di numerosi altri ospiti provenienti dal mondo delle istituzioni, dell’informazione, della ricerca e della comunicazione.

Nel corso della manifestazione verrà premiato Daniele Cinà, capo della comunicazione digitale e social media del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, di origini bagheresi. Il festival ospiterà inoltre il Premio siciliano “Addetto stampa dell’anno”, promosso dal GUS – Gruppo Uffici Stampa della Sicilia, organo di specializzazione della Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

Venerdì 25 e sabato 26 settembre DataPolis proporrà un programma di formazione professionale gratuita, con corsi accreditati validi ai fini dei crediti formativi per i giornalisti, organizzati in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e gli altri partner di categoria, aperti anche a comunicatori, amministratori pubblici e operatori del Terzo settore. Per il Comitato scientifico del festival, il coordinamento del programma dell’edizione 2026 è stato curato da Marco Laudonio, professore a contratto di “Comunicazione pubblica e istituzionale” presso l’Università di Roma “La Sapienza”.

“Siamo lieti che Bagheria ospiti DataPolis e felici di aver contribuito a far crescere, anno dopo anno, un’iniziativa che porta sul nostro territorio competenze, giovani e un dibattito di altissimo livello sulla cultura digitale”, afferma il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, “La nostra città ha da sempre un’attenzione profonda verso i temi della comunicazione, dell’informazione e della trasparenza amministrativa, pilastri fondamentali per il legame tra istituzioni e cittadini. Investire sulla cittadinanza digitale oggi significa dare continuità a questa storia, proiettando il nostro futuro verso l’innovazione: per questo continuiamo a sostenere con convinzione un progetto che mette al centro le scuole, il giornalismo e l’uso responsabile dei dati come strumenti di democrazia e partecipazione”.

Il festival è realizzato con il patrocinio del Comune di Bagheria e con il sostegno di partner istituzionali e di categoria, tra cui ANCI Sicilia, Ordine dei Giornalisti di Sicilia, Assostampa Sicilia – FNSI, GUS nazionale e GUS Sicilia. Sponsor dell’edizione 2026 sono Cascino Expert e l’agenzia di comunicazione DOL; partner tecnici Cervelli in Azione e Piave Agency.

La partecipazione all’hackathon del 24 settembre e ai corsi di formazione del 25 e 26 settembre è gratuita, previa iscrizione online. Per ottenere i crediti formativi i giornalisti dovranno iscriversi attraverso la piattaforma “Formazione Giornalisti” dell’Ordine nazionale dei Giornalisti. Tutte le informazioni e il modulo di iscrizione sono disponibili su netpoliticsaps.it/datapolis.

Antonio Ranalli