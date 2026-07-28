Comunicato stampa

“Come comunicato da Acea Ato 2, per un imprevisto sui lavori che si stanno svolgendo sulla condotta idrica, fino al 30 luglio via dei Due Ponti resterà chiusa al transito h24 nel tratto compreso tra il civ. 172 e via Vito Sinisi. Pertanto, salvo ulteriori imprevisti, e come confermato oggi al Municipio, a partire dal 31 luglio le lavorazioni riprenderanno con gli orari antecedenti a questa emergenza, ristabilendo l’apertura della strada dalle ore 5.00 alle ore 10.00 di ogni mattina.

Come comunicato sempre oggi da acea Sempre per lavori Acea sulla rete idrica, a Cesano , nella giornata del 31 luglio, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, potrebbero verificarsi mancanze d’acqua o abbassamenti di pressione del flusso idrico nelle seguenti strade/zone: via Fontana Secca, vicolo Fontana Secca, via Casanuova, via Cortiliano, via Ponte dell’Incastro da via Fontana Secca a via Casanuova, via C. Cupa, via della Stazione di Casano da via della Fontana Secca a Borgo di Sotto, via dell’Isola, via della Riserva Sant’Antonio, via A. Volgoi, via Orsali, Piazza Padella, Vicolo del Santo, via Ildebrando, Vicolo Cabellis, via Mesopane, via Monti di Sant’Andrea, via g. Caderle, via Campiscari, via Solario, via Miotto, via G. Avenati, via Tinelli, Borgo di Sotto, via dei Monti, Borgo di Sopra, Piazza Caraffa, via Furcule, via XIII Settembre. Potranno essere interessate dalla sospensione del servizio anche zone limitrofe a quelle indicate.

Per limitare i disagi alla cittadinanza è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotte in via della Fontana Secca angolo via della Stazione di Cesano, via riserva di S’Antonio angolo via della Stazione di Cesano, via della Stazione di Cesano angolo via Guido Miotto, Piazza Francesco Caraffa. Per informazioni contattare il numero verde 800.130.335 o visitare il sito www.gruppo.acea.it”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora ai Lavori Pubblici, Gina Chirizzi.