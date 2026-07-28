Riceviamo e pubblichiamo

Prenderà il via da domani, mercoledì 29 luglio, la rassegna teatrale che porterà per tre sere consecutive la compagnia Scatola Folle sulla Terrazza della Rocca, nel Porto storico di Civitavecchia.

Gli appuntamenti in programma saranno mercoledì 29, giovedì 30 e venerdì 31 luglio, con inizio alle ore 21.15, per lo spettacolo “Nell’ardore della nostra camera”, diretto da Massimo Curci e interpretato da Cristina Rocchetti, con audio e luci di Alessandro Nesta.

Presentato in collaborazione con il Comune di Civitavecchia, lo spettacolo propone un monologo intenso rivolto ad un pubblico adulto, in un allestimento essenziale che valorizza la suggestiva cornice della Terrazza della Rocca.

L’ingresso sarà gratuito, con prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili, al numero 333 491 2769. In caso di impossibilità a partecipare, si invita il pubblico a comunicare tempestivamente l’eventuale disdetta, così da consentire l’accesso ad altri spettatori.