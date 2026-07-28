Il Camping Smeraldo di Trevignano Romano è uno di quei luoghi che raccontano una storia: non solo quella del turismo sul lago di Bracciano, ma anche quella delle famiglie che negli anni lo hanno vissuto, custodito, trascurato e infine riportato alla vita. Oggi è considerato uno dei campeggi più panoramici e silenziosi del lungolago, un punto di riferimento per chi cerca natura, tranquillità e un’accoglienza genuina.

Il Camping Smeraldo nasce circa quarant’anni fa, in parallelo con il vicino Camping Azzurro, in un periodo in cui Trevignano Romano iniziava a diventare una meta turistica stabile per campeggiatori, famiglie e amanti del lago.

L’ideatrice, Gabriella Colatei, dopo una gestione diretta nei primi anni di attività, venne a mancare prematuramente. Questo costrinse i familiari a passare la conduzione ad una famiglia olandese che però, con il passare degli anni, non è riuscita a mantenerla adeguatamente. Il campeggio ha vissuto una fase di declino, fino al ritorno ai vecchi gestori.

La svolta arriva con la nuova gestione, una famiglia italiana, capitanata da Alberto Guidi, che decide di rilevare la struttura e restituirle dignità. Il lavoro di recupero inizia nel 2018, con interventi profondi su impianti, verde, servizi e spiaggia. Nel 2019 il campeggio riapre, ma il percorso viene bruscamente interrotto dalla pandemia del 2020-2021.

È nel periodo successivo che avviene la vera rinascita: i giovani della famiglia, dopo il periodo pandemico, scelgono di investire energie e idee nuove, spostando il fulcro della vita del campeggio verso la spiaggia, rinnovando gli spazi comuni, creando un punto ristoro più accogliente e valorizzando l’area relax sul lago. Da quel momento il Camping Smeraldo cambia volto e pubblico: da luogo frequentato soprattutto da anziani, diventa una meta apprezzata anche dai giovani, dalle famiglie e da chi cerca un ambiente naturale ma curato.

Come molti campeggi moderni, anche lo Smeraldo ha compreso che il futuro dell’ospitalità all’aria aperta passa attraverso le mobil home: strutture confortevoli, abitabili tutto l’anno, dotate di riscaldamento, condizionatori e servizi completi. Una soluzione che permette di vivere il lago in ogni stagione, senza rinunciare al comfort.

Accanto alle mobil home restano però le piazzole per camper, tende e roulotte, più spartane ma immerse nel verde, pensate per chi ama il campeggio tradizionale.

La posizione è uno dei punti di forza: Via dell’Acquarella 13, direttamente sul lago, con una spiaggia privata che offre una vista aperta verso Anguillara, Bracciano, mentre Trevignano Romano è sulla destra, oltre la fitta vegetazione lacustre . Il lago qui degrada molto lentamente, permettendo ai bambini di giocare in sicurezza. Una leggera termica che si alza all’ora di pranzo rende piacevole la permanenza anche nelle giornate più calde.

Il campeggio è immerso in un verde ricco e vario: platani, pioppi, cipressi neri, salici, che garantiscono ombra e frescura. Un piccolo laghetto con tartarughe aggiunge un tocco di poesia.

Il Camping Smeraldo non è un villaggio turistico: è un campeggio piccolo, curato, silenzioso, con servizi essenziali, ma ben tenuti. Tra questi:

bar e ristoro stagionale

area giochi per bambini

piscina fuori terra

campi di calcetto e pallavolo

servizi igienici rinnovati

noleggio canoe e pedalò

animazione serale discreta

animali ammessi in alcune aree

La gestione è familiare, attenta, premurosa, sempre presente, mai invadente. La filosofia è chiara: accogliere bene, ma non oltre un certo numero di ospiti, per mantenere la qualità dell’esperienza.

Il campeggio ospita matrimoni, anniversari, feste private, grazie alla sua posizione romantica e alla spiaggia che diventa un palcoscenico naturale.

Negli anni è stato scelto anche da persone di grande sensibilità e cultura, come Massimo Gramellini, Flavio Sottile e vari artisti del mondo dello spettacolo, attratti dalla quiete e dalla bellezza del luogo.

È un luogo ideale per famiglie che cercano tranquillità e sicurezza, camperisti che vogliono un punto base vicino al paese e poco distante dalla capitale, amanti del lago e della natura, chi desidera silenzio e relax, senza animazione invadente, giovani che apprezzano un ambiente naturale ma con servizi moderni.

Non è un campeggio grande: i servizi sono essenziali, non da villaggio, la spiaggia è piccola ma molto piacevole, in alta stagione è caldamente consigliata la prenotazione, la ristorazione è molto buona ma limitata come numero di avventori.

Il Camping Smeraldo è oggi un esempio di equilibrio tra tradizione e innovazione: un campeggio che ha saputo rinascere senza snaturarsi, mantenendo la sua anima semplice e silenziosa, ma aprendosi a un pubblico nuovo e più ampio.

È un luogo dove il lago parla, dove il vento muove le foglie dei pioppi, dove si può chiacchierare senza urlare perché le onde non coprono le voci. Un luogo che non vuole essere affollato, ma scelto.

Un piccolo mondo che continua a crescere, con la stessa cura con cui è stato salvato, rinnovato e rilanciato.

Riccardo Agresti