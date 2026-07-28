Riceviamo e pubblichiamo

Prosegue con un nuovo appuntamento la quinta edizione della rassegna estiva “E…state in Giardino”, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Civitavecchia. Stasera alle ore 21.00, il giardino della Cittadella della Musica ospiterà lo spettacolo di Coky Ricciolino and the Ciribiribin, formazione pronta a coinvolgere il pubblico con uno show all’insegna della musica, dell’intrattenimento e dell’energia dal vivo.

La Ciribiribin Italian Swing Orchestra riporta infatti in scena il fascino dello swing italiano degli anni ’30 e ’40, tra melodie senza tempo e grandi classici della canzone d’autore. Un viaggio musicale che rende omaggio alle atmosfere eleganti di un’epoca indimenticabile.

«La risposta del pubblico continua a premiare il lavoro che stiamo portando avanti con la rassegna “E…state in Giardino”, che anche quest’anno sta offrendo un programma ricco e variegato, in grado di soddisfare gusti e sensibilità diverse. Siamo felici di poter proporre un nuovo appuntamento con Coky Ricciolino and the Ciribiribin, consci del fatto che sarà una serata coinvolgente e di grande divertimento. Desidero ringraziare il direttore artistico Felice Tazzini per la qualità della proposta culturale, nonché rivolgere un sincero ringraziamento agli Uffici dell’Assessorato alla Cultura, che con professionalità, con competenza e con profonda dedizione stanno rendendo possibile, giorno dopo giorno, l’organizzazione di questa preminente rassegna estiva». Lo dichiara l’Assessora alla Cultura Stefania Tinti.

Dopo il grande successo riscosso dal tributo a Giorgio Gaber e da Teatro di Paglia, la rassegna continua pertanto a proporre appuntamenti capaci di coniugare qualità artistica e partecipazione, confermando il valore di un cartellone pensato per offrire occasioni di cultura e di spettacolo accessibili a tutta la cittadinanza.

Appuntamento fissato per questa sera, martedì 28 luglio alle ore 21.00, presso il Giardino della Cittadella della Musica di Civitavecchia.