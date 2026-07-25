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STASERA TORNA LA MAGIA DI “MONTERANO VIVE” CON LA MEDEA DELLA COMPAGNIA TEATRALE IL SALTO

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Dal profilo Facebook del Comune di Canale Monterano

Un emozionante viaggio nel cuore del mito, nella suggestiva cornice della Chiesa di San Rocco a Monterano Antica.
​Frutto di una profonda riscrittura drammaturgica, lo spettacolo che andrà in scena OGGI, 25 luglio, alle ore 19, compie una radicale operazione di sottrazione: la vastità della tragedia greca viene distillata in un testo minimale ed essenziale, capace di restituire l’opera in tutta la sua emozionante completezza.
​Un rito teatrale dove il tempo si ferma, per lasciare spazio all’essenza della poesia.
Dove: Chiesa di San Rocco, Monterano Antica
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