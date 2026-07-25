Dal profilo Facebook del Comune di Canale Monterano
Un emozionante viaggio nel cuore del mito, nella suggestiva cornice della Chiesa di San Rocco a Monterano Antica.
Frutto di una profonda riscrittura drammaturgica, lo spettacolo che andrà in scena OGGI, 25 luglio, alle ore 19, compie una radicale operazione di sottrazione: la vastità della tragedia greca viene distillata in un testo minimale ed essenziale, capace di restituire l’opera in tutta la sua emozionante completezza.
Un rito teatrale dove il tempo si ferma, per lasciare spazio all’essenza della poesia.
Dove: Chiesa di San Rocco, Monterano Antica