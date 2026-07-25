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CARLO CALENDA, LUCA PARMITANO E ANTONIO POLITO A “FILOROSSO”

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filorosso

Comunicato stampa

LUNEDI’ 27 LUGLIO 2026, ORE 21.15 SU RAI 3 E RAIPLAY

La morte di Fakir a Bologna, gli sviluppi dei casi Roggero e Lavitola e le nuove norme contro le baby gang saranno al centro della settima puntata di “Filorosso”, in onda lunedì 27 luglio alle 21.15 su Rai 3 e RaiPlay. Antonino Monteleone, con Adele Grossi, analizzerà i principali fatti della settimana. Sul tema della giustizia e della sicurezza interverranno il leader di Azione Carlo Calenda, l’editorialista del Corriere della Sera Antonio Polito e il direttore de “Il Giornale” Tommaso Cerno.

La trasmissione tornerà anche sul caso di Fakir, l’uomo morto a Bologna dopo l’intervento delle forze dell’ordine. Ospiti in studio saranno l’eurodeputato del Partito Democratico Dario Nardella e l’avvocato Gabriele Bordoni, legale dei due poliziotti intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna. In collegamento Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, e Marta Collot di Potere al Popolo. Spazio anche ai temi del clima e dell’ambiente con l’astronauta Luca Parmitano.

La puntata approfondirà inoltre gli ultimi sviluppi del caso Garlasco. Interverranno, tra gli altri, le giornaliste Rita Cavallaro e Ilenia Petracalvina, gli avvocati Antonio De Rensis e Liborio Cataliotti, il biologo Luciano Garofano, il criminologo Simone Borile e la content creator Francesca Bugamelli.

Il programma è presente anche su Instagram all’indirizzo @filorosso_rai

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