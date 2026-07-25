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MUNICIPIO XV, TORQUATI: “CHIUSURA NOTTURNA GALLERIE BRACCIANESE E LA STORTA”

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sagra del supplì a Ponte MIlvio

Comunicato stampa

“Come comunicato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale il 20 luglio scorso sono stati avviati i lavori di manutenzione straordinaria delle gallerie Braccianese e La Storta. Gli interventi riguardano il risanamento, lavaggio e verniciatura delle pareti interne. Per consentirne lo svolgimento e garantire la necessaria sicurezza al personale impegnato nelle operazioni di manutenzione, si rende necessaria la chiusura notturna al traffico veicolare delle gallerie. Nelle notti fino al 7 agosto 2026, dalle ore 21:00 alle ore 6 del giorno successivo, è stata dunque disposta la chiusura delle gallerie Braccianese e La Storta. Durante le ore di chiusura al traffico la viabilità in entrambe le direzioni di marcia è deviata verso la SS2 Cassia. Ringraziamo la Città Metropolitana per un intervento che certamente garantirà alla cittadinanza di poter transitare in gallerie più accessibili e decorose e di conseguenza una maggior sicurezza stradale ”

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