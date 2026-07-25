Riceviamo e pubblichiamo

Nella suggestiva cornice del ristorante “da Alfredo” sulle sponde del lago di Bracciano, si è svolta la tradizionale cerimonia del “Passaggio della Campana” del Lions Club Bracciano, Anguillara Sabazia, Monti Sabatini, l’evento formale che segna il passaggio delle consegne alla guida del sodalizio per l’anno sociale 2026/2027.

La presidente uscente, Simonetta Di Camillo ha passato il testimone al nuovo Presidente Francesco Rinaldi alla presenza di numerose autorità civili, istituzionali e dei soci del club.

Nel corso della cerimonia , la Presidente uscente Di Camillo ha tracciato il bilancio delle attività svolte nei dodici mesi del suo mandato, ringraziando il consiglio direttivo e tutti i soci per il supporto ricevuto. Tra i service e i progetti di beneficenza più significativi realizzati a favore della comunità locale spiccano quello sulla longevità, il”Posyer per la Pace” e il supporto alle comunità Il Melograno , A.A.I.S. , Don Piccolo e Cusmano di Trevignano Romano ed Anguillara Sabazia

Il momento culminante della cerimonia è stato lo scambio dei distintivi e il tocco simultaneo della campana, che ha formalizzato il nuovo incarico.

Nel suo discorso di insediamento, il neo-presidente Rinaldi ha espresso profonda gratitudine per la fiducia accordatagli, delineando le linee programmatiche del nuovo anno sociale. “Il nostro obiettivo sarà continuare nel solco della continuità e dell’impegno sociale soprattutto quest’anno nel quale ricorre il 60esimo di fondazione del club Sabatino che vogliamo condurre nel segno della vicinanza e collaborazione con le Associazioni storiche , nate nello stesso periodo e che hanno condiviso analoghe finalità, impegno e, talvolta, soci fondatori in comune.

Questo per dare rilievo al valore dell’associazionismo , segno di partecipazione attiva dei cittadini per costruire una Comunità migliore e solidale.”

La giornata ha visto anche un momento di particolare importanza con la consegna del Melvin Jones , la più alta onorificenza del Lions Club International , al Dott Giuseppe Quintavalle , gia direttore della ASL Rm 4 , per l’attività volta a migliorare strutture e servizi a favore di tutti i cittadini, distinguendosi per la signorilità nei rapporti e per la comprensione per i problemi del cittadino .

La cerimonia , sobria nelle forme ma estremamente significativa nei contenuti si è conclusa con la presentazione della squadra che affiancherà il nuovo Presidente nel prossimo anno ed con il tradizionale tocco della campana da parte del nuovo presidente, che ha dato ufficialmente il via al nuovo corso del club Sabatino