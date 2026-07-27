Riceviamo e pubblichiamo

C’è tempo fino al 25 settembre 2026 per partecipare. In palio sette buoni da 500 euro per l’acquisto di attrezzature fotografiche.

La Città metropolitana di Roma Capitale presenta il primo concorso fotografico “Scattiamo in Provincia – Dove finisce Roma inizia un mondo da scoprire”, un’iniziativa nata per valorizzare, attraverso il linguaggio della fotografia, il patrimonio paesaggistico, culturale, storico e naturalistico dell’intero territorio metropolitano.

Il concorso rappresenta un invito a guardare oltre Roma Capitale, per raccontare i 120 comuni metropolitani attraverso immagini capaci di coglierne identità, tradizioni, comunità, biodiversità, scorci urbani ed eccellenze enogastronomiche. L’obiettivo è promuovere una narrazione contemporanea e autentica di un territorio vasto e ricco di luoghi spesso poco conosciuti, ma di grande valore storico, culturale e ambientale.

La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti, senza distinzione tra fotografi amatoriali e professionisti. Il concorso è articolato in sette sezioni: Roma Capitale, Natura, Paesaggio, Architetture, monumenti e scorci urbani, Arti e tradizioni e vita quotidiana, Enogastronomia e una sezione speciale dedicata all’Astrofotografia, introdotta per celebrare il 2026 come anno della Città metropolitana di Roma Capitale Europea dello Spazio.

Ogni autore potrà partecipare a una o più sezioni, presentando fino a tre fotografie per ciascuna sezione. Le candidature dovranno essere inviate entro le ore 24.00 del 25 settembre 2026, attraverso la piattaforma dedicata.

Le opere saranno esaminate da una Giuria composta da professionisti del settore fotografico. Per ciascuna delle sette sezioni sarà assegnato un buono del valore di 500 euro per l’acquisto di attrezzature fotografiche, mentre la Giuria potrà attribuire anche menzioni speciali alle immagini ritenute particolarmente significative.

Il concorso nasce dal desiderio di raccontare il volto più autentico della Città metropolitana di Roma Capitale, esaltandone paesaggi, borghi, tradizioni e comunità attraverso il linguaggio universale della fotografia.

“Sono molto soddisfatta del raggiungimento di questo obiettivo”, afferma Alessia Pieretti, consigliera delegata allo Sviluppo Economico e alle Attività turistiche della Città metropolitana di Roma Capitale. “Il Concorso fotografico “Scattiamo in Provincia, dove finisce Roma inizia un mondo da scoprire” – il primo indetto dalla Città metropolitana di Roma Capitale – si inserisce nel mio lavoro di promozione di un turismo di prossimità e Intercomunale. E il protagonismo di quanti parteciperanno a questa selezione, ci restituirà una provincia ancora più vissuta e partecipata”.

Il regolamento completo e la piattaforma per la registrazione e il caricamento delle fotografie sono disponibili