Comunicato stampa

I primi 20 classificati saranno protagonisti del documentario “Pane di terra”

Aprono da oggi ufficialmente le iscrizioni per il Concorso di Poesia “Giornate in versi”, un’iniziativa culturale unica nel suo genere che unisce la forza della parola scritta al linguaggio del video-documentario.

Il concorso, a tema libero, è aperto a poeti di tutte le età e c’è tempo fino al 30 ottobre 2026 per inviare le proprie opere inedite esclusivamente via e-mail all’indirizzo: urp@comune.canalemonterano.rm.it

I premi

Una giuria qualificata selezionerà i venti migliori componimenti della competizione. Il podio ufficiale beneficerà di importanti riconoscimenti:

1° Classificato: Premio in denaro di € 600,00 e un’opera artistica caratterizzante il premio.

2° Classificato: Premio in denaro di € 300,00.

3° Classificato: Premio in denaro di € 150,00.

Per la prima edizione di Giornate in versi la Giuria sarà composta da:

Alessandra Ciarletti, Presidente, ideatrice del progetto.

Padre Arnaldo Pigna, teologo.

Giulia Caminito, scrittrice.

Eleonora Brini, ufficio stampa editoriale.

Andrea Vianello, giornalista.

Mario Zama, chirurgo.

Aldo Feroce, fotografo

Il Vincolo Cinematografico: nasce “Pane di terra”.

La vera particolarità del concorso risiede nel destino editoriale dei finalisti. Dal 1° al 20° classificato parteciperanno indistintamente alle riprese del documentario intitolato “Pane di terra”. Le riprese video si svolgeranno interamente nel suggestivo territorio di Canale Monterano. L’iscrizione al concorso costituirà un impegno formale e preventivo: i poeti selezionati dovranno rendersi disponibili a raggiungere la sede per la registrazione delle scene e l’analisi sul campo dei propri elaborati, pena la decadenza dalla classifica.

Come partecipare

Gli interessati dovranno inviare il proprio elaborato entro il 30 Ottobre 2026 all’indirizzo e-mail: urp@comune.canalemonterano.rm.it, allegando il modulo di iscrizione firmato (contenente l’impegno preventivo alle riprese e la liberatoria d’immagine, firmata dai genitori in caso di partecipanti minorenni).

Il regolamento completo, il modulo di iscrizione e i dettagli logistici sono disponibili sul sito Internet comunale www.canalemonterano.rm.it e potranno essere richiesti via mail a urp@comune.canalemonterano.rm.it.

“Il concorso di poesia Giornate in versi – commentano il Sindaco di Canale Monterano Alessandro Bettarelli e il Consigliere delegato alla Cultura Valter Chiari – nasce da una splendida idea della prof.ssa Alessandra Ciarletti e ha l’ambizione di non essere un episodio sporadico, ma un appuntamento fisso, da crescere ogni anno, del mondo culturale italiano. Un’occasione che possa costituire un momento di espressione autentica e libera, capace di far esplodere la ricchezza interiore di ogni partecipante e che non si fermerà agli autori locali, ma che punta a divenire un premio di carattere nazionale. In un mondo che corre sempre più veloce, vogliamo fermarci un attimo a riflettere. La poesia riesce, con poche parole, a toccare le corde più profonde dell’animo umano e l’idea si sposa bene con il modo di vedere della nostra Comunità e del nostro territorio, improntato alla bellezza, alla sensibilità e alla creatività”.

“Un progetto – conclude l’ideatrice del concorso Alessandra Ciarletti – che nasce dalla consapevolezza che la poesia è un bene prezioso, come l’acqua, la terra, il pane. È presente nell’essere umano fin dalla più tenera età: è polimorfa, eccentrica, sovversiva nel profondo e non ha bisogno di essere riconosciuta: lei è. Certamente rappresenta una delle forme più antiche di espressione, prima orale, poi scritta. Tutto è riconducibile a lei, perché è silenzio che diventa suono. È contemplazione in azione, esercizio di presenza, che travalica i secoli e, come l’acqua, prende la forma di ciò che la contiene, poi trasmuta: un solo verso nutre, come linfa, dal cuore alla corteccia ed è nutrito dalle esperienze di chi lo “abita”, amplificando i suoi significati.”