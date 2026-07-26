Dal profilo Facebook del comune di Canale Monterano
Il primo di una serie di video per illustrare ai cittadini i tanti lavori in corso nel nostro comune.
Lavori utili, ottenuti grazie a contributi e senza fare debito, che daranno servizi migliori ai cittadini, anche in prospettiva futura.
Iniziamo con la Scuola dell’Infanzia di Montevirginio: una piccola oasi di felicitá del nostro sistema scolastico, che grazie a fondi PNRR sará ampliata e migliorata, creando anche un ulteriore spazio autonomo da mettere a disposizione della Comunitá.
Il video è visionabile al link di seguito:
https://www.facebook.com/reel/1050190367483208