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LAVORI IN CORSO: LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI MONTEVIRGINIO

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Dal profilo Facebook del comune di Canale Monterano

Il primo di una serie di video per illustrare ai cittadini i tanti lavori in corso nel nostro comune.
Lavori utili, ottenuti grazie a contributi e senza fare debito, che daranno servizi migliori ai cittadini, anche in prospettiva futura.
Iniziamo con la Scuola dell’Infanzia di Montevirginio: una piccola oasi di felicitá del nostro sistema scolastico, che grazie a fondi PNRR sará ampliata e migliorata, creando anche un ulteriore spazio autonomo da mettere a disposizione della Comunitá.
Il video è visionabile al link di seguito:
https://www.facebook.com/reel/1050190367483208
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