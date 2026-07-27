Riceviamo e pubblichiamo

Appuntamento per giovedì 30 luglio alle ore 21:00, ingresso gratuito

Uno dei comici più famosi e celebri del piccolo schermo sarà a Cerveteri, per un nuovo appuntamento dell’Estate Caerite 2026, per offrire al pubblico una serata di comicità, leggerezza e divertimento. Si tratta di Gianluca “Scintilla” Fubelli, volto storico di grandi programmi di varietà tra cui “Colorado”, “Only Fun”, “Comedy Match” e “Lol – Chi ride è fuori”, in scena, giovedì 30 luglio alle ore 21:00, con uno spettacolo tutto da ridere. L’ingresso, così come tutti gli eventi dell’Estate Caerite del Comune di Cerveteri, è libero e gratuito.

“Tutti gli eventi del mese di luglio hanno riscosso un ampio successo di pubblico – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – dal teatro, al grande blues, al musical, tutti gli spettacoli andati in scena sinora hanno richiamato un pubblico diverso, variegato e soprattutto numeroso”.

“Con Scintilla – aggiunge l’Assessora Cennerilli – accogliamo in città un volto celebre dello spettacolo, un mattatore del palcoscenico che da più di vent’anni è sinonimo di simpatia e risate assicurate per tutta la famiglia”