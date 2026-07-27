Comunicato stampa

Lo spettacolo di danza in Piazza Santa Maria nell’ambito delle iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale per il progetto di riqualificazione sociale del Parco Fürstenfeldbruck sostenuto dall’Anci

Assessore Cennerilli: “si tratta di uno dei tanti eventi e iniziative dalla finalità sociale e culturale che abbiamo inserito nel cartello dedicato al parco Fürstenfeldbruck che il Comune di Cerveteri riqualificherà, grazie ad un bando Anci, per trasformarlo in uno spazio aperto e inclusivo dedicato all’ascolto e al disagio giovanile”

Una serata di danza contemporanea che mette in dialogo la ricerca coreografica con alcune delle più significative eredità culturali del Novecento, attraverso il confronto con la memoria delle avanguardie artistiche, la riflessione poetica e civile di Pier Paolo Pasolini e le questioni che attraversano il nostro tempo – dall’identità ai confini, fino al rapporto tra patrimonio storico e nuove tecnologie.

A promuovere lo spettacolo, che si terrà a Cerveteri lunedì 3 agosto alle ore 21.30, è Mandala Dance Company, compagnia di danza contemporanea diretta da Paola Sorressa, che sarà in scena in Piazza Santa Maria nell’ambito del cartello di iniziative programmate dall’Amministrazione Comunale per il progetto di riqualificazione sociale del Parco Fürstenfeldbruck sostenuto dall’Anci.

Per l’assessore alla Cultura e al Turismo, Francesca Cennerilli, “attraverso la danza contemporanea portiamo al centro di Cerveteri la riflessione sull’arte e il ricordo di patrimonio culturale e non solo del nostro Paese come Pier Paolo Pasolini. Lo spettacolo della Mandala Dance Company è inserito all’interno di una serie di eventi e iniziative dalla finalità sociale e culturale che abbiamo previsto nel cartello dedicato al parco Fürstenfeldbruck che il Comune di Cerveteri riqualificherà, grazie ad un bando Anci, per trasformarlo in uno spazio aperto e inclusivo dedicato all’ascolto e al disagio giovanile“.

Ad aprire il programma sarà Trame nel Vento: omaggio al futurismo di Giannina Censi, nuova creazione coreografica firmata da Paola Sorressa e presentata in debutto regionale. Il lavoro rende omaggio a Giannina Censi, figura centrale della danza futurista italiana e interprete dell’aerodanza teorizzata da Filippo Tommaso Marinetti nel Manifesto della Danza Futurista, ripercorrendone l’eredità attraverso un linguaggio coreografico che restituisce, in chiave contemporanea, i principi di velocità, volo e movimento che caratterizzarono quella stagione artistica.

Il secondo momento del programma è affidato a Il corpo danzante: omaggio a Pasolini, un cameo coreografico nel quale Paola Sorressa sviluppa una riflessione sul rapporto tra corpo, coscienza e memoria. La prima parte dell’opera è dedicata allo studioso Giancarlo Bucci, recentemente scomparso, cui viene rivolto un omaggio che ne richiama il contributo alla ricerca e agli studi. La seconda parte prende ispirazione dal balletto-cantata Vivo e Coscienza di Pier Paolo Pasolini, traducendo in movimento il dialogo tra vita, pensiero e ricerca di autenticità che attraversa l’opera dello scrittore e regista.

Con Border Bodies (coproduzione internazionale con Zawirowania Dance Festival) la riflessione si sposta sul presente, affrontando il tema del corpo contemporaneo come luogo di attraversamento e trasformazione. La coreografia sviluppa una riflessione sulla costruzione dell’identità individuale e collettiva, mostrando come il limite possa trasformarsi da barriera in possibilità di dialogo, facendo emergere il valore dell’incontro e della reciproca contaminazione come elementi fondanti dell’esperienza umana.