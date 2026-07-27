Comunicato stampa

Dal 31 luglio al 2 agosto il cuore di Ladispoli si trasforma nel palcoscenico

dell’estate. L’evento è organizzato da Gruppo Audere.

LADISPOLI, 24 Luglio 2026 – Prende il via giovedì 31 luglio il Ladispoli Summer Fest 2026,

l’appuntamento musicale che porterà nel cuore della città tre grandi protagonisti della scena

italiana per altrettante serate a ingresso gratuito in Piazza Rossellini.

Organizzato da Gruppo Audere nell’ambito del cartellone estivo promosso dal Comune di

Ladispoli, il festival conferma la propria vocazione di evento capace di unire qualità artistica,

partecipazione e valorizzazione del territorio, trasformando la piazza principale della città in un

luogo di incontro aperto a cittadini, turisti e appassionati di musica.

Il programma prevede:

● 31 luglio – Rkomi (ore 22:00) con Radio Subasio Disco Club dalle 20:30;

● 1 agosto – Nina Zilli (ore 22:00) con opening 90 Special dalle 20:30;

● 2 agosto – Bambole di Pezza (ore 22:00) con opening Notti Magike dalle 20:30.

Le tre serate offriranno un percorso musicale capace di coinvolgere pubblici differenti: dal pop

contemporaneo di Rkomi al soul e rhythm & blues di Nina Zilli, fino all’energia rock delle Bambole

di Pezza, accompagnati ogni sera da un opening pensato per scaldare il pubblico e creare

un’esperienza di intrattenimento che inizierà già dalle 20:30.

“Crediamo che i festival siano molto più di una successione di concerti: sono occasioni

per far vivere una città, valorizzarne gli spazi e creare nuove opportunità per il

territorio. Organizzare il Ladispoli Summer Fest significa contribuire a costruire un

evento capace di generare aggregazione, attrarre visitatori e lasciare un impatto

positivo sulle attività locali. È questa la visione con cui Audere affronta ogni progetto:

trasformare la musica in un motore di crescita culturale, sociale ed economica.”

Diego Cogno, Amministratore Unico di Gruppo Audere

Con una proposta artistica trasversale e completamente gratuita, il Ladispoli Summer Fest si

conferma uno degli appuntamenti di punta dell’estate sul litorale laziale, offrendo tre serate di

spettacolo pensate per coinvolgere un pubblico ampio e intergenerazionale.

Programma

31 luglio

● Opening ore 20:30 – Radio Subasio Disco Club

● Rkomi – ore 22:00

1 agosto

● Opening ore 20:30 – 90 Special

● Nina Zilli – ore 22:00

2 agosto

● Opening ore 20:30 – Notti Magike

● Bambole di Pezza – ore 22:00

Ladispoli Summer Fest 2026

Piazza Rossellini – Ladispoli (RM)

31 luglio – 1 e 2 agosto 2026

Ingresso gratuito