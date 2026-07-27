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DL INFRASTRUTTURE: PD BENE RITIRO EMENDAMENTO COMMISSARIAMENTO ENAC, CONTINUEREMO A VIGILARE PER GARANTIRE PIENA TUTELA LAVORATORI

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Riceviamo e pubblichiamo

“Siamo intervenuti durante i lavori in commissione per sottolineare come il ritiro da parte della maggioranza dell’emendamento sul commissariamento di ENAC come auspicato dalla mobilitazione dei sindacati che come Partito Democratico abbiamo sostenuto con determinazione è un primo passo positivo rispetto a una proposta che aveva sollevato forti preoccupazioni sul futuro dell’Ente, sulla sua autonomia e sulla stabilità di un settore strategico come quello del trasporto aereo.
Resta però necessario un chiarimento complessivo da parte del Governo sulle scelte che riguardano la governance dell’ENAC per garantire la massima trasparenza e la piena tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. Il Partito Democratico continuerà a vigilare affinché non prevalgano logiche spartitorie di occupazione del potere, ma esclusivamente l’interesse generale, la sicurezza e il buon funzionamento del sistema aeroportuale italiano”. così i deputati democratici Andrea Casu e Maria Cecilia Guerra.
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