Comunicato stampa

«Prosegue l’attacco di alcuni esponenti politici dell’opposizione, e di alcuni youtuber, nei confronti di cittadini di via Alessandro Fleming, a cui esprimiamo la nostra solidarietà, che nel pieno rispetto della normativa vigente, hanno effettuato degli interventi su alberature di proprietà privata.

Nei giorni scorsi, sulla base della sola lettura di alcuni cartelli relativi alla disciplina di traffico per l’abbattimento di alberi, e senza alcuna verifica, alcuni youtuber hanno infatti diffuso contenuti sui social accusando l’Amministrazione dell’abbattimento di alberi presenti sulla sede stradale. La notizia è stata poi rilanciata da esponenti politici di opposizione, nonostante si trattasse di alberature appartenenti a un condominio privato che aveva regolarmente ottenuto tutte le autorizzazioni previste dalla legge, compresa la concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata dal Municipio.

Per fare chiarezza, il 17 luglio mi sono quindi recato sul posto. Alcuni degli autori del primo contenuto hanno riconosciuto l’errore e si sono scusati con l’Amministrazione; lo stesso, purtroppo, non è avvenuto da parte delle forze politiche che avevano rilanciato la notizia. L’intervento dei privati è stato così nuovamente autorizzato per sabato 25 luglio ma i comunicati, i video e le smentite fatte fino a quel momento non sono stati però sufficienti, tant’è che alcuni degli stessi youtuber si sono ripresentati davanti all’abitazione dei cittadini, ipotizzando e accusando anche di improbabili abusi. Nel frattempo, sempre gli stessi esponenti politici dell’opposizione hanno rilanciato nuovamente le accuse nei confronti dell’Amministrazione.

Mi domando come sia possibile che in questa città qualcuno possa sentirsi autorizzato a molestare cittadini privati che rispettano le leggi, con la compiacenza di forze politiche alle quali, a questo punto, non affiderei nemmeno l’amministrazione di un singolo condominio.

Non credo sia giusto lasciare spazio a menzogne e falsità e per questo ritengo necessario che la dirigenza nazionale e romana di Fratelli d’Italia faccia chiarezza su quanto dichiarano i propri esponenti a livello territoriali, non tanto contro l’amministrazione, ma in barba ai diritti dei cittadini privati. Facciamo quindi appello al Segretario Romano di Fratelli d’Italia, Marco Perissa, perché a prescindere dalla campagna elettorale, non possiamo abituarci alle molestie, alle falsità e alla diffusione di informazioni prive di qualsiasi riscontro.»

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.