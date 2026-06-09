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SAVE THE DATE: ONCOLOGIA TRA OSPEDALE E TERRITORIO

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Riceviamo e pubblichiamo

Innovazione • Sostenibilità • Equità

Roma, 12-13 giugno 2026

Due giornate di confronto tra istituzioni, clinici, ricercatori, economisti sanitari e rappresentanti del mondo della salute per discutere il futuro dell’oncologia, tra innovazione terapeutica, sostenibilità del sistema sanitario e integrazione tra ospedale e territorio.

Venerdì 12 giugno 2026

Camera dei Deputati – Sala della Regina ore 10
Piazza Montecitorio, Roma

Venerdì 12 e Sabato 13 giugno 2026

Centro Congressi Trevi
Piazza della Pilotta 4, Roma

Tra i temi in programma:

Nuove frontiere dell’oncologia e medicina di precisione
Innovazione e sostenibilità
Prevenzione e screening
Intelligenza artificiale e Big Data
Nuovi scenari terapeutici
Digitalizzazione e continuità assistenziale
Modelli di integrazione ospedale-territorio

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