Riceviamo e pubblichiamo

Innovazione • Sostenibilità • Equità

Roma, 12-13 giugno 2026

Due giornate di confronto tra istituzioni, clinici, ricercatori, economisti sanitari e rappresentanti del mondo della salute per discutere il futuro dell’oncologia, tra innovazione terapeutica, sostenibilità del sistema sanitario e integrazione tra ospedale e territorio.

Venerdì 12 giugno 2026

Camera dei Deputati – Sala della Regina ore 10

Piazza Montecitorio, Roma

Venerdì 12 e Sabato 13 giugno 2026

Centro Congressi Trevi

Piazza della Pilotta 4, Roma

Tra i temi in programma:

Nuove frontiere dell’oncologia e medicina di precisione

Innovazione e sostenibilità

Prevenzione e screening

Intelligenza artificiale e Big Data

Nuovi scenari terapeutici

Digitalizzazione e continuità assistenziale

Modelli di integrazione ospedale-territorio