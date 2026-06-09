Riceviamo e pubblichiamo

Bracciano. Sabato 6 giugno, alle ore 11:00, la Sala Consiliare del Comune di Bracciano ha ospitato la presentazione pubblica di “Lavica Festival”, la rassegna musicale che sarà realizzata il 24 e 25 luglio prossimi.

Ad organizzarla l’Associazione culturale Aurora, una realtà di ragazze e ragazzi under30 del territorio. L’ingresso al festival sarà totalmente gratuito.

La location, annunciata durante la conferenza, sarà il Lungolago Argenti. Nello specifico, verrà attrezzata l’area retrostante il nuovo parcheggio di via del Lago.

«Siamo molto contenti di vedere questo progetto realizzato — dichiarano gli organizzatori del Festival — Questo è un percorso a cui lavoriamo da mesi in collaborazione con l’amministrazione comunale e siamo fieri che Bracciano abbia finalmente un festival di spessore. Artisti di zona avranno un palcoscenico di rilievo e i braccianesi potranno assistere a concerti di cantanti che vengono da fuori zona senza doversi spostare. È un festival di tutte e tutti, che renderà Bracciano migliore»

«L’amministrazione Comunale ha affiancato e supportato i ragazzi dall’inizio — dichiara il Sindaco di Bracciano, Marco Crocicchi — Questo è un progetto che va ben oltre il semplice intrattenimento: è una proposta di impegno concreto e continuativo da parte di giovani del territorio. L’obiettivo è quello di ampliare la programmazione culturale della nostra città, coinvolgendo e facendo partecipare le giovani generazioni. Invitiamo tutta la cittadinanza a sostenere il percorso e partecipare numerosi nei giorni dell’iniziativa»

Appuntamento, dunque, per il 24 e 25 luglio sul lungolago Argenti.

La line up artistica, alla quale si aggiungeranno presto i gruppi locali, è composta:

24 Luglio — Cigno, Gli Ultimi

25 Luglio — Maria Faiola, Wepro, Espana Circo Este