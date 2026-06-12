Riceviamo e pubblichiamo

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti ha firmato l’ordinanza che disciplina le misure di prevenzione del rischio incendi boschivi per la stagione estiva 2026, con l’obiettivo di tutelare il territorio, il patrimonio ambientale e la sicurezza dei cittadini durante il periodo di massima pericolosità, fissato dal 15 giugno al 15 ottobre.

L’ordinanza introduce una serie di divieti e obblighi rivolti a cittadini, proprietari di terreni, aziende ed enti gestori di infrastrutture. Tra le principali disposizioni figurano il divieto di accendere fuochi, bruciare residui vegetali, utilizzare materiale pirotecnico e svolgere attività che possano provocare l’innesco di incendi nelle aree a rischio. Previsti inoltre interventi di pulizia dei terreni e la realizzazione di fasce protettive antincendio.

«La prevenzione è il primo e più efficace strumento per contrastare gli incendi boschivi – dichiara il Sindaco Elena Gubetti – Ogni anno il nostro territorio è esposto a rischi elevati durante la stagione estiva e per questo è fondamentale la collaborazione di tutti. Chiediamo ai cittadini, alle aziende agricole e ai proprietari di terreni di rispettare scrupolosamente le disposizioni previste dall’ordinanza e di adottare comportamenti responsabili.

Un piccolo gesto imprudente può provocare danni gravissimi all’ambiente, mettere a rischio abitazioni, attività economiche e, soprattutto, la sicurezza delle persone. Per questo motivo invito tutti a mantenere pulite le proprie aree, a realizzare le necessarie fasce di protezione e a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo o principi di incendio alle autorità competenti. La tutela del nostro patrimonio naturalistico e paesaggistico è una responsabilità condivisa. – Conclude il Sindaco – L’Amministrazione comunale, insieme alla Protezione Civile, alle Forze dell’Ordine e alle associazioni di volontariato, continuerà a garantire il massimo impegno nelle attività di prevenzione e monitoraggio del territorio».

L’ordinanza è consultabile integralmente sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri