Riceviamo e pubblichiamo

“Martedì 16 giugno a Largo Boito a Valcanneto entrerà ufficialmente in servizio l’Ufficio Postale Mobile. Sin dai minuti successivi l’assalto allo sportello verificatosi nella notte tra il 5 e il 6 maggio avevamo ufficialmente chiesto a Poste Italiane di attivare con urgenza un servizio sostitutivo: nell’immediato, fu posizionato uno sportello mobile nella vicina Marina di San Nicola, che sarà regolarmente attivo fino a domani, sabato 13 giugno.

Una soluzione tampone ma che in ogni caso non ritenevamo sufficiente a fronte di un disagio davvero grande per i cittadini. Dopo un proficuo colloquio, la Società ha accolto le nostre richieste. I lavori per il ripristino ed il ritorno alla normalità dell’ufficio postale non sappiamo quanto dureranno, ma senza dubbio il disagio che sta vivendo la cittadinanza è grande e l’arrivo dell’Ufficio Mobile auspichiamo possa rappresentare un soluzione temporanea per l’utenza”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che prosegue: “L’obiettivo sin dal primo momento era quello di ridurre al minimo i disagi. Il pensiero, è andato subito alla fascia di popolazione più fragile e a coloro che non hanno la macchina per raggiungere l’ufficio postale del capoluogo. Ringrazio con l’occasione la Dottoressa Stefania Anetrini, Responsabile delle Relazioni Istituzionali di Poste Italiane, con la quale ho avuto un costante dialogo in queste settimane e che comprendendo pienamente la situazione di disagio per la Frazione di Valcanneto a seguito dei fatti accaduti, ha fatto in modo che l’Ufficio Postale Mobile venisse posizionato”.

La nuova postazione, dotata di due sportelli, sarà abilitata a tutti servizi postali e finanziari, compresi quelli “radicati” come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario. Sarà disponibile secondo il consueto orario di apertura dell’ufficio postale di Valcanneto di Cerveteri: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.