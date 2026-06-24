PRESENTATO IL “CPI DAY”

Comunicato stampa

La Regione tra le persone: più servizi e nuove opportunità

per un sistema di politiche del lavoro rinnovato

Il 25 giugno, in tutto il territorio regionale, i Centri per l’Impiego del Lazio

illustrano servizi e iniziative rivolti a cittadini e imprese

Roma, 24 giugno 2026 – È stato presentato oggi dalla Regione Lazio il “CPI DAY”, la giornata informativa sulle attività e le opportunità offerte dai Centri per l’Impiego del territorio regionale, in programma il prossimo 25 giugno dalle ore 9.30 alle ore 13.00 a Roma e nei capoluoghi di provincia del Lazio.

Alla conferenza stampa sono intervenuti l’assessore a Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito e Urbanistica della Regione Lazio, Alessandro Calvi, e la direttrice regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’occupazione, Elisabetta Longo.

Il CPI DAY rappresenta un momento di apertura concreta e simbolica della rete dei Centri per l’Impiego, che accoglieranno cittadini e imprese per far conoscere servizi, opportunità formative e percorsi di inserimento lavorativo.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di trasformazione avviato dalla Regione Lazio per rafforzare il sistema pubblico dei servizi per il lavoro, superando definitivamente il modello del “collocamento” burocratico e costruendo una rete moderna, integrata e orientata ai bisogni delle persone.

«Con il CPI DAY abbiamo voluto aprire le porte dei Centri per l’Impiego a tutti i cittadini del Lazio per raccontare il lavoro profondo che stiamo portando avanti all’insegna dell’innovazione e del rinnovamento. Oggi i CPI non sono più luoghi statici e burocratici, ma spazi dinamici, dove si costruiscono percorsi di lavoro e futuro. La Regione Lazio è al fianco delle persone: stiamo investendo su servizi integrati, digitalizzazione e qualità dell’accoglienza, per rendere i Centri per l’Impiego un punto di riferimento reale per chi cerca opportunità e per le imprese che cercano competenze», ha dichiarato l’assessore Alessandro Calvi.

Al centro di questa evoluzione vi è il Piano di potenziamento dei Centri per l’Impiego, finanziato dal PNRR, che ha introdotto un nuovo assetto organizzativo e infrastrutturale dei servizi per il lavoro. Il piano ha previsto significativi interventi di rafforzamento delle sedi, con l’apertura di nuovi centri e la riqualificazione di quelli esistenti, realizzati in collaborazione con i Comuni del territorio per rendere i CPI sempre più accessibili, moderni e funzionali.

Parallelamente, sono state destinate risorse ai Comuni per l’acquisto, la ristrutturazione e l’adeguamento degli immobili, consolidando una rete capillare e diffusa sul territorio regionale.

Un elemento chiave del nuovo modello è rappresentato dalla reingegnerizzazione dei processi di erogazione dei servizi per il lavoro, avviata dalla Regione Lazio per semplificare e uniformare le procedure su tutto il territorio regionale. Questo intervento ha permesso di costruire un sistema basato su standard omogenei, capace di garantire maggiore efficienza amministrativa, trasparenza e qualità dei servizi, assicurando a cittadini e imprese pari opportunità di accesso e trattamento.

Il nuovo assetto rafforza il ruolo dei CPI come hub territoriali evoluti, in grado di offrire orientamento personalizzato, incontro tra domanda e offerta di lavoro, attivazione di tirocini, supporto alle imprese e percorsi dedicati alle categorie più fragili.

La trasformazione ha riguardato anche il capitale umano con l’attivazione di percorsi di formazione avanzata per il personale dei Centri per l’Impiego, tra cui un master specialistico e corsi dedicati allo sviluppo di competenze tecniche e trasversali, contribuendo a migliorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti.

Questo percorso di riforma ha già prodotto risultati significativi. La Regione Lazio ha infatti raggiunto in anticipo gli obiettivi previsti dal PNRR, assicurando la conformità ai livelli essenziali delle prestazioni in materia di lavoro (LEP) sull’intera rete dei Centri per l’Impiego.

Grazie a questo nuovo assetto, che rafforza il ruolo della Regione Lazio nello sviluppo del sistema produttivo e nella promozione dell’occupazione, i CPI si configurano come un sistema integrato in grado di offrire: servizi più rapidi, accessibili e personalizzati; percorsi di orientamento e inserimento lavorativo mirati; opportunità di formazione e riqualificazione professionale; supporto alle imprese nella ricerca di competenze.

Il “CPI DAY” vuole rendere visibile questo cambiamento, mostrando ai cittadini una pubblica amministrazione più vicina, accessibile e capace di accompagnare concretamente le persone nei percorsi di crescita professionale e occupazionale.

Con questo obiettivo, la giornata del 25 giugno si svolgerà in modo diffuso nelle province del Lazio, con iniziative dedicate a cittadini e imprese, attività informative, momenti di orientamento e occasioni di incontro con la rete regionale dei servizi per il lavoro:

Latina (Facoltà di Economia Università Sapienza di Roma – viale XXIV Maggio, 7),

(Facoltà di Economia Università Sapienza di Roma – viale XXIV Maggio, 7), Frosinone (Cassa Edile di Frosinone – via Tiburtina, 4),

(Cassa Edile di Frosinone – via Tiburtina, 4), Rieti (Museo diffuso di Rieti Sezione Archeologica, Complesso di Santa Lucia – via Sant’Anna, 4),

(Museo diffuso di Rieti Sezione Archeologica, Complesso di Santa Lucia – via Sant’Anna, 4), Roma (Spazio Novecento – piazza Guglielmo Marconi, 26b),

(Spazio Novecento – piazza Guglielmo Marconi, 26b), Viterbo (Spazio Attivo Lazio Innova – via Faul, 20).

L’Intervento è finanziato dal PNRR, Missione 5 Inclusione e coesione Componente 1 Politiche per il Lavoro – Investimento 1.1 Potenziamento dei Centri per l’Impiego.