Comunicato stampa

Inaugurato ieri a Roiate il nuovo Osservatorio Astronomico Regionale “Padre Angelo Secchi” a Roiate, con il completamento delle opere per la realizzazione del planetario e la rifunzionalizzazione della stazione osservativa, compresi gli ambienti polifunzionali al suo interno. Presenti all’inaugurazione il Vicesindaco di Città metropolitana Pierluigi Sanna, il Sindaco di Roiate Antonio Proietti, il Direttore dei lavori Giuseppe Di Mieri e il Direttore del Dipartimento di Città metropolitana Attuazione del PNRR, fondi europei, supporto ai Comuni per lo sviluppo economico e sociale e formazione professionale Stefano Carta.

L’intervento, finanziato con oltre 500 mila euro di risorse PNRR – PUI Cultura, ha realizzato opere di miglioramento ed efficientamento energetico e tecnologico oltreché di rifunzionalizzazione e riqualificazione di entrambi gli edifici che costituiscono il complesso.

L’osservatorio è entrato in funzione il 17 febbraio 2007 in virtù di un accordo tra Comune, Regione, Protezione Civile ed Istituto Nazionale di Astrofisica, e rappresenta un polo educativo culturale per l’intero territorio. Le sue attività sono rivolte verso le scuole di ogni ordine e grado, le associazioni territoriali e chiunque altro intenda avvicinarsi o approfondire i fenomeni astrofisici.

Le opere includono la realizzazione dell’isolamento termico e la sostituzione degli infissi del complesso edilizio dell’Osservatorio, il rifacimento completo dell’impianto elettrico dell’Osservatorio e del Planetario sia interno che esterno con elementi a LED, un nuovo impianto di condizionamento termico e pannelli fotovoltaici per la generazione di energia elettrica posizionati sulla superficie orizzontale di copertura del planetario, oltre all’installazione della cupola e del sistema di proiezione del planetario.

L’intero complesso è stato riqualificato con il completo superamento delle barriere architettoniche attraverso nuove rampe e nuovi servizi igienici, oltre ad altri interventi di riqualificazione degli spazi e una nuova aula per la didattica polifunzionale, biblioteca e spazio di co-working.

“Un sogno che grazie al PUI di Città metropolitana si può realizzare. Ringrazio il Vicesindaco Sanna perché ha aiutato l’amministrazione a scegliere questo investimento, intuendo la grande opportunità di crescita e sviluppo culturale e sociale del Comune e dell’area: oggi possiamo vantare un’opera bellissima a disposizione di tutti i cittadini”, ha dichiarato il Sindaco Proietti.

“Si tratta di un grande lavoro fatto insieme al comune: i PUI sono stati una grandissima scommessa tra Roma e l’intero territorio metropolitano. Interventi diffusi su tutto il territorio che abbiamo avviato e seguito con grande sforzo e attenzione per non lasciare indietro nessuno e risolvere progressivamente tutte le criticità che i cantieri – come in questo caso – hanno incontrato. Forte è la volontà dell’ente guidato dal Sindaco Gualtieri di portare a termine, nei tempi previsti, tutte le opere che abbiamo finanziato. Qui a Roiate, grazie alla collaborazione con gli uffici tecnici del comune, abbiamo raggiunto un ottimo risultato: sarà un grande centro attrattivo per i cittadini e per i turisti, oltreché un polo importante per l’osservazione e la ricerca, che si va ad aggiungere all’ecosistema di strutture scientifiche e pubbliche dedicate all’osservazione delle stelle che abbiamo nel nostro territorio. La divulgazione in questo settore, attraverso scienza e arti, è fondamentale: ricordo che l’area metropolitana è un unicuum nazionale nel settore dell’aerospazio, tenendo insieme enti di ricerca, istituzioni e imprese di caratura internazionale che consentono una crescita esponenziale e una grande opportunità di sviluppo e innovazione”, ha dichiarato il Vicesindaco Sanna.