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Per il Partito. Oltre il Partito. Per Civitavecchia.

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Ripartiamo insieme PD Anguillara

Comunicato stampa

Riscossa Democratica nasce dalla convinzione che oggi ci sia bisogno di uno spazio nuovo di partecipazione, confronto e proposta. Uno spazio aperto, capace di mettere in relazione l’impegno politico con la vita della città e di costruire un dialogo costante con tutte le energie che contribuiscono alla crescita della nostra comunità.

Siamo donne e uomini che condividono una cultura politica di sinistra. Una cultura che riconosce nel Partito Democratico la propria casa politica, ma che sente il dovere di aprirsi, di ascoltare e di costruire un rapporto sempre più forte con la città.

Crediamo che la politica debba tornare a essere uno strumento di partecipazione, capace di coinvolgere, valorizzare competenze e di trasformare le idee in progetti.

Riscossa Democratica nasce nel Partito, ma guarda oltre il Partito: con la certezza che il confronto con diverse esperienze e sensibilità non si esaurisca all’interno delle organizzazioni politiche, ma che si trovi nella società civile, nel mondo dell’associazionismo, del lavoro, della cultura e del volontariato.

Nel prossimo futuro promuoveremo momenti di ascolto, iniziative pubbliche e occasioni di confronto aperte a tutte e a tutti, certi che insieme possiamo realizzare qualcosa di nuovo per Civitavecchia.

Riscossa Democratica è una strada da percorrere insieme. A chi ha già scelto di impegnarsi e a chi pensa che sia arrivato il momento di farlo.

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