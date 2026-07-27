Comunicato stampa

“In un anno trascorso in orbita ho visto gli effetti, spesso devastanti, dei cambiamenti climatici. È qualcosa che sta avvenendo e ce ne accorgiamo tutti. Non serve andare nello spazio per rendersene conto”. Lo ha affermato l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano, collegato in diretta dalla data room del centro di addestramento della NASA di Houston con “Filorosso”, il programma di Rai 3 condotto da Antonino Monteleone con Adele Grossi.

Parmitano, che nelle scorse settimane è stato indicato per un ruolo di primo piano nella preparazione delle future missioni lunari del programma Artemis, contribuendo all’addestramento e alla guida operativa delle prossime esplorazioni umane della Luna, ha raccontato l’emozione per questo nuovo incarico. “Non me lo aspettavo. Ho avvertito subito un grande senso di responsabilità”, ha spiegato, sottolineando l’importanza del lavoro che attende il team internazionale impegnato nella nuova fase dell’esplorazione spaziale.

L’astronauta ha quindi richiamato l’attenzione sull’emergenza climatica, tema che ha potuto osservare da una prospettiva privilegiata durante le sue missioni nello spazio. “La preoccupazione è qualcosa che condivido con tanti scienziati. Dobbiamo limitare questi stravolgimenti climatici”, ha affermato. Secondo Parmitano, la risposta passa inevitabilmente attraverso la ricerca e l’innovazione. “Credo che la scienza e la tecnologia siano la risposta ai cambiamenti climatici, ma ci deve essere anche la volontà di intervenire”, ha concluso, evidenziando come il progresso scientifico debba essere accompagnato da scelte concrete per affrontare una delle principali sfide del nostro tempo.