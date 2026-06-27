Comunicato stampa

“Al via i lavori di messa in sicurezza di via Vincenzo Tieri, a La Storta. L’intervento, oggetto anche di un incontro pubblico dello scorso 18 maggio con i residenti della zona, porterà alla realizzazione di una rotatoria tra via Tieri e via E. D’Errico: un utile deterrente contro l’alta velocità e una infrastruttura che consentirà anche di migliorare la viabilità del quadrante. Si tratta di un intervento importante su una strada della viabilità di competenza municipale che da sempre registra un alto indice di incidentalità.

Nel tratto successivo, verso via Cassia, verranno inoltre realizzati due attraversamenti pedonali rialzati che consentiranno di migliorare in modo puntuale la sicurezza stradale, rallentando veicoli, motoveicoli e mezzi pesanti. Interventi che rientrano tra i primi attraversamenti pedonali rialzati del nostro territorio fortemente voluti dal Municipio, richiesti a Roma Capitale e all’Assessorato ai Lavori Pubblici guidato da Ornella Segnalini, che ringrazio, dopo l’approvazione della relativa delibera della Giunta capitolina.

Insieme alla rotatoria e agli attraversamenti pedonali, in via Tieri verrà anche ampliato l’impianto di illuminazione stradale esistente, consentendo così agli utenti della strada di circolare in piena sicurezza anche nelle ore notturne. Un intervento che i residenti de La Storta attendevano da tempo e che porterà al contrasto dell’alta velocità su un tratto particolarmente pericoloso, ad una visibilità superiore e dunque al miglioramento complessivo della viabilità.

I lavori prenderanno il via il 29 giugno e sino ad ottobre riguarderanno la realizzazione della rotatoria, un intervento a cui abbiamo dato priorità nel cronoprogramma per sfruttare al meglio la finestra estiva così da arrecare meno disagi possibili alla cittadinanza e alla viabilità della zona. Subito dopo inizieranno i cantieri più piccoli e meno impattanti relativi agli attraversamenti pedonali rialzati.

Con i lavori di via Tieri prosegue l’ampio programma per la sicurezza stradale che il Municipio sta portando avanti in tutto il territorio attraverso il rifacimento dell’asfalto di alcune importanti strade, la realizzazione di nuovi marciapiedi, la messa in sicurezza dei percorsi pedonali e delle fermate del trasporto pubblico. Un grande lavoro in favore di tutta la cittadinanza ed in particolare dell’utenza più debole. Stiamo inoltre lavorando con i Dipartimenti per verificare la possibilità di realizzare ulteriori rotatorie su altre intersezioni lungo la via Cassia, di competenza di Roma Capitale, in particolare all’incrocio con via Tieri e con via Bragaglia dove la viabilità è spesso difficoltosa a causa di traffico e ingorghi.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, e l’Assessora ai Lavori Pubblici, Gina Chirizzi.