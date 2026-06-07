Una comunità unita dal senso di appartenenza e dalla profonda devozione religiosa. Si è svolta oggi, domenica 7 giugno 2026, la solenne processione del Corpus Domini, uno degli appuntamenti più sentiti e attesi dai cittadini di Manziana, che ha trasformato le vie del centro in un palcoscenico di fede e gioia condivisa. L’evento ha visto una massiccia partecipazione istituzionale, a testimonianza dell’importanza della ricorrenza per il tessuto sociale del comune.

In prima fila il sindaco Alessio Telloni, accompagnato dal vicesindaco Remo Fiorucci e dalla Giunta comunale al completo. La presenza delle autorità civili, scortate dal picchetto d’onore della Polizia Locale, ha sottolineato il legame indissolubile tra le tradizioni religiose e l’identità civile della cittadina. La solennità del momento è stata ulteriormente arricchita dalla presenza della banda musicale, che ha accompagnato l’intero percorso. Le note solenni dei musicisti hanno allietato i presenti, scandendo il passo della processione e conferendo un’atmosfera di festa e decoro che ha emozionato l’intera comunità.

La celebrazione liturgica e il successivo corteo sono stati guidati dal parroco, Don Donelio, insieme al viceparroco Don William. Nelle loro parole e nella guida spirituale della processione è emerso l’invito alla fratellanza, alla pace e al valore della comunità. Il passaggio del Santissimo Sacramento è stato accolto con grande commozione dai residenti: balconi addobbati, fiori lungo il percorso e un silenzio orante hanno accompagnato il cammino, alternato alle armonie della banda e alle preghiere dei fedeli.

L’intera cittadinanza si è stretta attorno al corteo, vivendo il momento non solo come un rito, ma come una vera esplosione di fervore religioso che ha coinvolto giovani, anziani e famiglie.”Vedere il paese così unito e partecipe è il segno tangibile di una comunità viva” – è stato il commento del vicesindaco Fiorucci a margine dell’evento. La giornata si è conclusa con la benedizione finale, lasciando nel cuore dei manzianesi il ricordo di una domenica di profonda spiritualità e serena convivenza.

Florentina Miniosu