HomeEventi

Manziana: a caccia di storie tra gli scaffali

0
82
storie biblioteca

Dalla pagina Facebook del Comune

Tutti i bambini tra gli 8 e i 10 anni sono invitati a partire con noi alla ricerca delle storie custodite in biblioteca.
Partiremo dal racconto di avventure già lette in precedenza dai partecipanti, magari in libri scoperti proprio in biblioteca. Incontreremo poi diverse tipologie di storie e leggeremo insieme racconti e brani da alcuni dei libri presenti tra gli scaffali, per esplorare nuove terre a noi ancora sconosciute.
Partecipazione libera. Necessaria la prenotazione!
Incontri dedicati a bambini dagli 8 ai 10 anni
Per info e prenotazioni:
069963229
biblioteca@comune.manziana.rm.it
Articolo precedente
Una visione ironica del Mondiale di calcio 3 di 4

Ultimi articoli

Cultura

Una visione ironica del Mondiale di calcio 3 di 4

Ambiente

Bosco di Valcanneto, l’Assessore all’Ambiente Gnazi: “Lo stiamo curando per salvarlo, non per distruggerlo”

Eventi

SAVE THE DATE: ONCOLOGIA TRA OSPEDALE E TERRITORIO

Eventi

BRACCIANO, “LAVICA FESTIVAL” IN AULA CONSILIARE. SARÀ IL 24 E 25 LUGLIO AL LUNGOLAGO ARGENTI

Cultura

Valencia – la Paella

Carica altri