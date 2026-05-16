Comunicato stampa

CONCERTO AL RIPOSO Domenica 31 maggio ore 18:00

Musica e storia si incontrano alla Chiesa del Riposo. Un evento eccezionale che traduce in musica una tra le storie che più hanno caratterizzato la vita del Ducato di Bracciano nel 1500, quella che narra di Paolo Giordano Orsini e della bella fiorentina Isabella de’ Medici, figlia del Granduca di Toscana.

Una storia, quella del matrimonio di Paolo e Isabella, in cui si intrecciano le ragioni di stato e le convenienze politiche, ma che è anche amore e tenerezza tra i due coniugi spesso lontani. La musica di HARMONIQUE ENSEMBLE, con un repertorio che ci farà rivivere le atmosfere di un tempo lontano ma ancora vivido nei racconti e nelle leggende popolari del nostro territorio, sarà inframmezzata dalla lettura di brevi frammenti epistolari tra Paolo e Isabella.

La musica, magistralmente interpretata da questo complesso musicale di sei elementi, non mancherà di evocare emozioni, in quel luogo magico che è la Chiesa della Madonna del Riposo, circondati dagli affreschi sapientemente restaurati negli anni Settanta dello scorso secolo a cura della nostra Associazione. Un evento da non perdere, con il quale la Forum Clodii saluta l’arrivo dell’estate.