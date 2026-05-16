Comunicato stampa

Durante gli incontri, attraverso la lettura condivisa e ad alta voce di albi illustrati, esploreremo il linguaggio in tutte le sue sfumature: suoni, forme e colori si intrecceranno in un’esperienza coinvolgente, capace di accompagnare bambine e bambini in un viaggio che, dal concreto, li condurrà gradualmente verso l’astratto, dal segno al simbolo.

Attraverso il gioco, la condivisione e la relazione con gli altri partecipanti, i bambini intraprenderanno inoltre un percorso grafico-pittorico che offrirà a ciascuno la possibilità di raccontarsi ed esprimersi liberamente, valorizzando il proprio potenziale creativo.

I due appuntamenti si terranno in Biblioteca nelle seguenti modalità:

giovedì 21 maggio dalle 16:30 alle 17:45 per curiosi dai 5 ai 7 anni

giovedì 11 giugno dalle 16:30 alle 17:45 per curiosi dagli 8 ai 10 anni

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione scrivendo a biblioteca@comunediladispoli.it e specificando:

– nome ed età del partecipante

– cognome, nome e contatto telefonico di un genitore

“Arte tra le pagine e tra le dita” è una delle attività di “Radici di carta”, progetto della Biblioteca finanziato con il contributo della Regione Lazio. Legge 24/19 – Piano annuale 2025, che prevede la realizzazione di attività per minori volte a far vivere la Biblioteca come luogo di conoscenza e svago, e la lettura come esperienza significativa di condivisione e crescita.

Il percorso è ideato dall’Associazione di Promozione Sociale Aperta Parentesi e gli appuntamenti sono tenuti da Francesca Maggiore; è inserito nel PROGRAMMA DEL MAGGIO DEI LIBRI 2026, la campagna nazionale curata dal CEPELL nata con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile.

Anche quest’anno partecipiamo a questa importante iniziativa con tanti eventi diversi.

Consultate il nostro programma completo sulla nostra pagina o in Biblioteca!