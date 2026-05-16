Comunicato stampa

In merito alle preoccupazioni sollevate dal PD di Anguillara, il Direttore Generale della ASL Roma 4, Rosaria Marino, precisa quanto segue:

“Desidero rassicurare con chiarezza i cittadini: non è mai stata presa in considerazione alcuna ipotesi di trasferimento dei servizi sanitari.

Al contrario, la volontà è quella di rafforzare e potenziare la presenza sanitaria sul territorio di Anguillara Sabazia, garantendo continuità e miglioramento dei servizi essenziali erogati quotidianamente ai cittadini.

La nuova struttura dell’Ospedale di Comunità rappresenta un’opportunità strategica per ampliare e qualificare ulteriormente l’offerta sanitaria locale, nell’ottica di una sanità sempre più vicina ai bisogni dei cittadini.

Comprendo l’attenzione e la sensibilità della comunità su un tema così importante come la sanità territoriale, ma riteniamo necessario evitare la diffusione di informazioni prive di fondamento che rischiano soltanto di generare allarme e preoccupazione tra la popolazione.”

La Direzione Aziendale ribadisce pertanto che che l’obiettivo dell’Azienda è quello di consolidare e sviluppare ulteriormente i servizi sanitari territoriali, in linea con il percorso di potenziamento della sanità di prossimità previsto dalla programmazione regionale.