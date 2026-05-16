Comunicato stampa

Roma, 12 maggio 2026 – La commissione Cultura, spettacolo, sport e turismo del Consiglio regionale, presieduta da Mario Luciano Crea, ha approvato il piano annuale degli interventi in materia di valorizzazione culturale per l’annualità 2026. Il piano rappresenta lo strumento di programmazione per la corretta attuazione di azioni concrete finalizzate alla valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, presente nel territorio regionale e alla fruizione dei beni culturali pubblici e privati.

“La Regione Lazio, guidata dal Presidente Rocca, ha stanziato 36milioni di euro per la valorizzazione culturale nel triennio 2026-2028, di cui 24milioni destinati a interventi straordinari a favore di teatri, sale cinematografiche, palazzi storici, luoghi di culto, spazi archeologici e ricreativi finalizzati ad interventi di recupero, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, eliminazione delle barriere architettoniche, rinnovo degli arredi, efficientamento energetico e ammodernamento tecnologico di strutture di enti pubblici e privati, con l’obiettivo di favorire processi di rigenerazione urbana e culturale.

Le attività previste nel piano, che intende dare coerenza, visione e continuità alle politiche culturali regionali, rappresentano un investimento concreto volto a favorire la conoscenza, l’accessibilità e la pubblica fruizione dell’intero patrimonio esistente. Le risorse saranno distribuite su diversi obiettivi di intervento: dalla riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e dei luoghi della cultura al sostegno per il funzionamento e la gestione degli enti partecipati e dipendenti della Regione Lazio, fino agli accordi di collaborazione e alle iniziative dedicate alla tutela del patrimonio culturale immateriale come i dialetti.

Accanto alle iniziative territoriali, il programma guarda anche oltre i confini regionali, attraverso azioni di rilievo nazionale e internazionale. Tra queste vi è il sostegno alla candidatura UNESCO degli insediamenti benedettini, progetto che mira a rafforzare il ruolo del Lazio nel panorama culturale globale e ad accrescere l’attrattività del territorio.

Sono previsti investimenti per la rete delle dimore storiche e a sostegno dei progetti culturali diffusi. La scelta di investire in questi ambiti rappresenta una precisa visione politica: contrastare lo spopolamento, sostenere le economie locali e costruire un modello di sviluppo fondato sulla valorizzazione delle identità territoriali.

Il piano punta a consolidare il ruolo della cultura come leva di crescita economica, coesione sociale, promozione e rilancio competitivo dell’intero territorio regionale, attraverso investimenti mirati capaci di valorizzare l’intero patrimonio del Lazio, dalle grandi realtà culturali ai borghi e ai centri minori.”

E’ quanto dichiara Mario Luciano Crea, Presidente della Commissione Cultura, spettacolo, sport e turismo del Consiglio regionale del Lazio.