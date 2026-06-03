Comunicato stampa

Una mattinata all’insegna dell’impegno civico, del rispetto per il patrimonio artistico e della collaborazione tra volontari ha visto protagonisti i soci del Lions Clubs Bracciamo Anguillara Sabazia e Monti Sabatini , impegnati nella pulizia e valorizzazione di alcuni monumenti cittadini.

L’iniziativa, curata dal Lions Club locale, ha coinvolto numerosi volontari dell’O.D.V SalvaguardiAMO Bracciano e giovani studenti che, armati di guanti, spazzole e materiali specifici per la manutenzione conservativa, hanno dedicato il proprio tempo alla cura della stele dedicata a Melvin John fondatore del Lions International collocata nel giardino comunale di Bracciano in via Cavour

L’obiettivo del progetto , che si inserisce nell’ambito del service nazionale “ Custodi nel tempo missione agenti pulenti nelle città tra passato e futuro” promosso dal Multidistretto 108 Italy del Lions International, è stato quello di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della tutela del patrimonio storico e culturale, bene comune che rappresenta l’identità e la memoria della comunità.

«Prendersi cura dei monumenti significa prendersi cura della nostra storia», ha sottolineato Simonetta Di Camillo presidente del locale Lions Club, evidenziando come il servizio alla comunità rappresenti uno dei principi fondamentali dell’azione lionistica.

L’iniziativa ha ricevuto apprezzamenti da parte dell’amministrazione comunale presente con il Sindaco Marco Crocicchi e la Presidente del Consiglio Comunale Giulia Sala e dei residenti, che hanno accolto con entusiasmo il gesto concreto dei volontari. La giornata si inserisce nel più ampio programma di attività sociali e culturali che il Lions Club porta avanti sul territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia dei beni comuni e alla promozione della cittadinanza attiva.

Un piccolo ma significativo gesto che evidenzia come cooperazione , senso civico e volontariato possano fare la differenza nella valorizzazione della città e delle sue bellezze storiche e contribuire anche a dare concreta attuazione a uno dei principali scopi del lionismo che è quello della promozione dei principi di buona cittadinanza.