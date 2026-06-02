Comunicato stampa

SCADENZA BANDO VENERDI’ 5 GIUGNO 2026

Rimini, 2 giugno 2026

Scade venerdì 5 giugno 2026 il termine per partecipare alla 16ª edizione del Premio Letterario Internazionale Montefiore, uno dei più importanti e prestigiosi premi letterari popolari italiani, patrocinato dal Comune di Montefiore Conca (Rimini) e organizzato dall’Associazione Culturale Pegasus di Cattolica.

Nel corso degli anni il Premio Montefiore si è affermato come un significativo punto di riferimento nel panorama culturale nazionale e internazionale, grazie alla sua capacità di valorizzare la scrittura in tutte le sue forme, promuovere la cultura letteraria e offrire concrete opportunità di visibilità ad autori emergenti e affermati.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di incentivare la creatività dei giovani e dei meno giovani, favorendo la scoperta di nuovi talenti e sostenendo il dialogo culturale attraverso la letteratura. Al tempo stesso, il Premio si propone di rendere omaggio a personalità che nel corso della loro carriera si sono particolarmente distinte nel campo della cultura, dell’arte e della comunicazione.

Anche per questa sedicesima edizione si prevede una partecipazione particolarmente numerosa, con opere provenienti da tutta Italia e da diversi Paesi del mondo. Accanto a giovani autori e case editrici emergenti, prendono parte alla competizione importanti marchi editoriali, confermando il prestigio e l’autorevolezza raggiunti dalla manifestazione.

La cerimonia conclusiva di premiazione si svolgerà sabato 17 ottobre 2026, alle ore 15.30, presso il suggestivo Teatro Malatesta di Montefiore Conca, uno dei borghi più affascinanti dell’entroterra romagnolo. Nel corso delle precedenti edizioni il Premio ha ospitato personalità di rilievo internazionale, scrittori, giornalisti, artisti e operatori culturali provenienti da numerosi Paesi, contribuendo a consolidare la sua dimensione internazionale. La direzione artistica è affidata a Roberto Sarra.

Per informazioni, regolamento e modalità di iscrizione: www.premiomontefiore.it / pegasus@associazionepegasuscattolica.it