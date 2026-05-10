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“La sicurezza pubblica in generale. Tutela dei cittadini e del personale in servizio”, convegno a Manziana

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Comunicato stampa

LIONS INTERNATIONAL

Lions Club Bracciano Anguillara Sabazia Monti Sabatini

CITTA’ DI MANZIANA L’Amministrazione Comunale di Manziana e il Lions Club di Bracciano, Anguillara Sabazia, Monti Sabatini

vi invitano 

 Venerdì, 15 maggio 2026, alle ore 16,30,

nella sala consiliare del Comune di Manziana-

Largo Gioacchino Fara – al

CONVEGNO

 La sicurezza pubblica in generale. Tutela dei cittadini e del personale in servizio. Riferimenti al D.L. 11 aprile 2025, n. 48

PROGRAMMA

ore16,30: APERTURA DEI LAVORI

Saluto del Presidente del Lions Club Bracciano, Anguillara Sabazia Monti S.

Lions Simonetta Di Camillo

Saluto del Sindaco di Manziana

Dott.AlessioTelloni

ore16,45:  INTRODUZIONE L TEMA

                 Lions Gen. Bruno Riscaldati ( Moderatore)

Concetto di sicurezza pubblica e cenni sugli Organi di polizia. Tutela dei cittadini e del personale in servizio.

Riferimenti al D.L.11 aprile 2025, n.46.

ore17,00: RELATORI

Avv. Emiliano Grosso

LiberoProfessionista

La sicurezza dai reati contro il patrimonio.

Furti – Truffe in generale – Gioca d’azzardo – Usura, etc.

Cap. Simone Notaro

Comandante Compagnia Carabinieri di  Bracciano

Truffe contro gli anziani – Modalità, entità e difesa dei cittadini

Avv.Pietro Messina

LiberoProfessionista

La sicurezza dai reati contro la persona

Legittima difesa – Violazione di domicilio – Reati distrada, etc.

Prof.ssa AnnaMaria Onelli

Pedagogista, già Dirigente scolastico, Giornalista, Autrice

La sicurezza nelle scuole

Disagio giovanile –Bullismo –Violenza contro i Docenti e tra studenti.

Docenti in burn out.

Lions Dott. Giacomo Marchetti Medico, già Anestesista Ospedaliero

La sicurezza dei sanitari e degli assistiti negli Ospedali

Comm. Capo Mario Adinolfi

ViceComandantedella PoliziaLocale di Manziana

La sicurezza pubblica nel territorio del Comune.

Protezione civile, Circolazione stradale, Igiene, Centri sociali.

ore 18,15: INTERVENTI PROGRAMMATI

ore 18,30: INTERVENTI LIBERI

ore19,00: CHIUSURA DEI LAVORI

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