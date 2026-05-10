Comunicato stampa
LIONS INTERNATIONAL
Lions Club Bracciano Anguillara Sabazia Monti Sabatini
CITTA’ DI MANZIANA L’Amministrazione Comunale di Manziana e il Lions Club di Bracciano, Anguillara Sabazia, Monti Sabatini
vi invitano
Venerdì, 15 maggio 2026, alle ore 16,30,
nella sala consiliare del Comune di Manziana-
Largo Gioacchino Fara – al
CONVEGNO
La sicurezza pubblica in generale. Tutela dei cittadini e del personale in servizio. Riferimenti al D.L. 11 aprile 2025, n. 48
PROGRAMMA
ore16,30: APERTURA DEI LAVORI
Saluto del Presidente del Lions Club Bracciano, Anguillara Sabazia Monti S.
Lions Simonetta Di Camillo
Saluto del Sindaco di Manziana
Dott.AlessioTelloni
ore16,45: INTRODUZIONE L TEMA
Lions Gen. Bruno Riscaldati ( Moderatore)
Concetto di sicurezza pubblica e cenni sugli Organi di polizia. Tutela dei cittadini e del personale in servizio.
Riferimenti al D.L.11 aprile 2025, n.46.
ore17,00: RELATORI
Avv. Emiliano Grosso
LiberoProfessionista
La sicurezza dai reati contro il patrimonio.
Furti – Truffe in generale – Gioca d’azzardo – Usura, etc.
Cap. Simone Notaro
Comandante Compagnia Carabinieri di Bracciano
Truffe contro gli anziani – Modalità, entità e difesa dei cittadini
Avv.Pietro Messina
LiberoProfessionista
La sicurezza dai reati contro la persona
Legittima difesa – Violazione di domicilio – Reati distrada, etc.
Prof.ssa AnnaMaria Onelli
Pedagogista, già Dirigente scolastico, Giornalista, Autrice
La sicurezza nelle scuole
Disagio giovanile –Bullismo –Violenza contro i Docenti e tra studenti.
Docenti in burn out.
Lions Dott. Giacomo Marchetti Medico, già Anestesista Ospedaliero
La sicurezza dei sanitari e degli assistiti negli Ospedali
Comm. Capo Mario Adinolfi
ViceComandantedella PoliziaLocale di Manziana
La sicurezza pubblica nel territorio del Comune.
Protezione civile, Circolazione stradale, Igiene, Centri sociali.
ore 18,15: INTERVENTI PROGRAMMATI
ore 18,30: INTERVENTI LIBERI
ore19,00: CHIUSURA DEI LAVORI