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Cordoglio per la scomparsa di Simone Contadellucci

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simone contadellucci (foto profilo facebook) 1

Comunicato stampa

Fiumicino, 10 maggio 2026

Profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Simone Contadellucci

Con profondo dolore ho appreso della prematura e tragica morte di Simone Contadellucci, avvenuta ieri in seguito a un grave incidente stradale nel nostro territorio.
Come Segretaria del Partito Democratico di Fiumicino e Consigliera Regionale del Lazio, desidero esprimere la mia più sentita vicinanza a Stefano Pontoni, suo zio, e a tutta la famiglia colpita da questo immenso e improvviso lutto.
Simone, giovane padre di due bambine e barista nel caffè di famiglia, era una figura conosciuta e amata nella comunità di Fiumicino e Ponton dell’Elce. La sua perdita lascia un vuoto doloroso in tutti noi.

In questo momento di grande tristezza, mi stringo attorno a Stefano Pontoni e a tutti i suoi cari con un abbraccio di solidarietà umana e affetto.
Michela Califano
Segretaria del Partito Democratico di Fiumicino
Consigliera Regionale del Lazio

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