Cordoglio per la scomparsa di Simone Contadellucci

Comunicato stampa

Fiumicino, 10 maggio 2026

Profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Simone Contadellucci

Con profondo dolore ho appreso della prematura e tragica morte di Simone Contadellucci, avvenuta ieri in seguito a un grave incidente stradale nel nostro territorio.

Come Segretaria del Partito Democratico di Fiumicino e Consigliera Regionale del Lazio, desidero esprimere la mia più sentita vicinanza a Stefano Pontoni, suo zio, e a tutta la famiglia colpita da questo immenso e improvviso lutto.

Simone, giovane padre di due bambine e barista nel caffè di famiglia, era una figura conosciuta e amata nella comunità di Fiumicino e Ponton dell’Elce. La sua perdita lascia un vuoto doloroso in tutti noi.

In questo momento di grande tristezza, mi stringo attorno a Stefano Pontoni e a tutti i suoi cari con un abbraccio di solidarietà umana e affetto.

Michela Califano

Segretaria del Partito Democratico di Fiumicino

Consigliera Regionale del Lazio