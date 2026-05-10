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A Oriolo torna l’appuntamento con l’Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC

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Dal profilo Facebook del comune di Oriolo Romano

Oriolo Romano – Azalea della Ricerca 10 maggio 2025
I volontari del Centro Ricreativo della Terza Età vi aspettano in Piazza Claudia per la distribuzione delle azalee.
In occasione della Festa della Mamma, torna l’appuntamento con l’Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC, che colora le piazze di tutta Italia per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne.
Con un contributo di 18 euro, riceverai un’Azalea della Ricerca: un dono speciale per la Festa della Mamma e un gesto concreto a sostegno dei progetti scientifici di AIRC.
Oriolo Romano – Piazza Claudia
Domenica 10 maggio 2025, dalle ore 9:00 alle 12:00
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