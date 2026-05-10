Propaganda elettorale

Mi candido per far sì che le scelte dell’amministrazione si ispirino ai principi e ai valori di AVS, per affermare in tutti i campi i diritti sociali ed ambientali, dopo 5 anni di governo della destra senza sbocchi per i giovani, senza prospettive per i cittadini:

perchè siano riaffermati in pieno i valori e gli obiettivi della Costituzione : democrazia e partecipazione, lavoro, libertà e diritti; pace, accoglienza e solidarietà

: democrazia e partecipazione, lavoro, libertà e diritti; pace, accoglienza e solidarietà per dare spazio e opportunità ai giovani

per far crescere la qualità di vita ai cittadini, favorendo uno sviluppo ancorato alla affermazione dei diritti sociali e ambientali:

ai cittadini, favorendo uno sviluppo ancorato alla affermazione dei diritti sociali e ambientali: territorio: gestione sostenibile e stop consumo di suolo

ambiente: tutela della natura e degli ecosistemi, piste ciclabili, turismo sostenibile

rifiuti: tariffa puntuale, aumento del riciclo per la “economia circolare”

energia: Comunità Energetiche rinnovabili, efficienza energetica negli edifici

per tornare a dare centralità alla Cultura in tutti i campi, dallo Sport alle politiche sociali e di inclusione, ai diritti degli animali

in tutti i campi, dallo alle politiche sociali e di inclusione, ai diritti degli animali per ridare speranza a quanti hanno perso la fiducia, delusi da decenni in cui si è affermato, anche nel “mondo progressista”, il predominio del privato sul pubblico:

tutela dei Beni Comuni : fuori la speculazione privatistica

: fuori la speculazione privatistica acqua pubblica , potabile e accessibile a tutti

, potabile e accessibile a tutti cura della salute e sanità pubblica

Biografia

Nato nel 1950, vivo da 40 anni ad Anguillara. Sposato, ho 3 figli, 4 nipoti, e 1 cane (Nina).

Laureato in Ingegneria Meccanica con lode, dopo aver conseguito a maturità classica.

Esperto di Energia e Ambiente, ho lavorato all’ENEA per 40 anni, dirigendo gruppi di ricerca e progetti nazionali ed europei. Ho rappresentato l’Italia in svariati contesti internazionali. Oggi svolgo attività di consulenza in campo energetico ambientale.

Membro della segreteria regionale di Sinistra italiana, con la delega alla Transizione Ecologica, Energia e Rifiuti, sono attivo in diversi comitati e associazioni.

Eletto nel 2005 nel Consiglio comunale di Anguillara, ho introdotto nello Statuto della nostra città il principio “acqua bene comune” e i Comitati di quartiere; ho fatto approvare il Regolamento sui diritti degli animali e introdotto la Raccolta differenziata dei rifiuti.

Appassionato di sport, dall’atletica alla mountain bike, lo pratico tuttora partecipando a competizioni amatoriali. Amante degli animali, sono particolarmente legato al mio cane Nina.

cellulare: 3462572166 e-mail: g.girardi50@gmail.com

facebook: www.facebook.com/giuseppe.girardi.315