Dal profilo Facebook del Comune di Vejano

Il Comune di Vejano è lieto di invitare tutta la cittadinanza all’inaugurazione del cartello realizzato dai bambini della Scuola dell’Infanzia di Vejano, a conclusione del progetto di educazione stradale “On the Road”.

Sarà un momento speciale dedicato ai più piccoli, protagonisti di un percorso educativo importante sui temi della sicurezza stradale, del rispetto delle regole e della cittadinanza attiva.

Un’occasione per valorizzare l’impegno, la creatività e il lavoro svolto dai bambini insieme agli insegnanti e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.