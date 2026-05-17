Dal profilo Facebook del Comune di Vejano
Il Comune di Vejano è lieto di invitare tutta la cittadinanza all’inaugurazione del cartello realizzato dai bambini della Scuola dell’Infanzia di Vejano, a conclusione del progetto di educazione stradale “On the Road”.
23 maggio 2026
Ore 11:00
Parcheggio del Campo Sportivo di Vejano
Sarà un momento speciale dedicato ai più piccoli, protagonisti di un percorso educativo importante sui temi della sicurezza stradale, del rispetto delle regole e della cittadinanza attiva.
Un’occasione per valorizzare l’impegno, la creatività e il lavoro svolto dai bambini insieme agli insegnanti e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.
La cittadinanza è invitata a partecipare.