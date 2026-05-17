Anguillara Sabazia. Simone Minnucci, candidato nella lista del Partito Democratico a sostegno di Alberto Civica Sindaco: “le ragioni della mia candidatura”.

Ieri, presso l’Aviosuperficie si è tenuto l’incontro con Simone Minnucci, candidato alle elezioni comunali per la lista del PD, a sostegno di Alberto Civica Sindaco.

Grande partecipazione e tanta emozione, molte le donne e gli uomini, a sostegno di Minnucci e di tutta la squadra. Presenti il deputato Claudio Mancini, la consigliera regionale Eleonora Mattia, l’assessore ai lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalinie alcuni rappresentanti istituzionali locali e di Città metropolitana.

Dopo i saluti da parte degli ospiti presenti, ha preso la parola il Candidato Sindaco Alberto Civica, il quale ha riproposto con forza la partecipazione al voto per un cambiamento, per una amministrazione che sappia ascoltare la comunità e i loro bisogni. “La democrazia partecipata e l’ascolto saranno al centro della nostra agenda” conclude Civica.

Arriva il momento di Simone Minnucci, che interviene con un discorso appassionato e deciso per spiegare le ragioni della sua candidatura, che inizia con i ringraziamenti a tutta la squadra, ai candidati e alle candidate, agli amici “a tutte le persone che mi hanno accompagnato in queste settimane, con le quali ho parlato, mi sono confrontato e da cui ho ricevuto parole di affetto, stima e sostegno.

Sono stati mesi e settimane intese, faticose che non ho mai affrontato da solo.… È una Storia che viene da lontano la Nostra. Per me quegli anni hanno significato militanza, partecipazione ma, soprattutto, amicizie, affetto, rapporti umani, che sono andati al di là della politica e delle competizioni elettorali. E allora quando molti di quelle donne e di quegli uomini, tanti sono qui stasera, mi hanno chiesto di fare un ulteriore passo in Avanti e di candidarmi, questa volta non ho esitato ad accettare!

Quando la tua Comunità ti manifesta un apprezzamento tale da chiederti di rappresentarla in una carica elettiva, qualsiasi essa sia e a qualsivoglia livello, è naturale esserne orgogliosi e, un tantino, emozionati. Mi era stato chiesto altre volte un impegno diretto, ma solo oggi ho ritenuto fosse il momento giusto. … Perché oggi, come mai negli anni passati, ritengo che si debba contribuire, nel proprio piccolo, a migliorare le cose e a dare una speranza di futuro, soprattutto alle giovani generazioni, che hanno dimostrato negli ultimi mesi, se mai ce ne fosse stato bisogno, una grande voglia di farsi sentire e di partecipare. Perché sono fermamente convinto che queste elezioni rappresentino un appuntamento cruciale per Anguillara ed è necessario l’impegno, ognuno per il suo ruolo, di tutte e tutti noi.”

Affondo sull’amministrazione Pizzigallo, che in questi cinque anni, nonostante i finanziamenti del PNRR, non ha avuto una visione per il futuro e non ha ascoltato la comunità sui bisogni del territorio, ma ci ha abituato solo a liti e contrapposizioni interne. Un impegno quello di Simone Minnucci ad investire nella cultura, ribadendo che sarebbe stato necessario richiedere finanziamenti per un teatro ad Anguillara, nello sport, investendo nelle strutture sportive come il Campo da Calcio “Ferdinando Capparella”, importanti luoghi di aggregazione soprattutto per i più giovani, dove anche gli spogliatoi cadono a pezzi. E ancora, la necessità di investire su luoghi di aggregazione come Spazio Porta del Parco che è stato abbandonato lasciando una ferita aperta, di poter contare su un Assessore all’Ambiente in una amministrazione che metta al centro la cura del territorio e il decoro urbano. “Pensiamo sia possibile far sviluppare un’app con la quale la cittadinanza potrà segnalare la necessità di piccoli interventi di manutenzione e magari seguire anche l’iter sullo stato dell’arte della richiesta formulata” dichiara il candidato consigliere.

“Al centro del nostro percorso ci sarà la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini, dei giovani per mettere a disposizione luoghi di aggregazione dove elaborare idee e progetti, delle donne – vorrei ricordare l’importante movimento Zitta Mai, che sta lavorando in questi mesi in un paese che non ha neppure un consigliere delegato alle pari opportunità e alla parità di genere- per tenere alta l’attenzione su tematiche importanti, per dare voce ai cittadini, per costruire una città davvero inclusiva. Abbiamo l’opportunità di avviare una nuova stagione politica e amministrativa in cui rilanciare un progetto ambizioso per Anguillara che sia in grado di generare innovazione e crescita sociale, culturale ed economica. Lo faremo con rigore morale, serietà e passione!”

Minnucci conclude invitando a sostenere Alberto Civica, a moltiplicare in queste ore

le occasioni di confronto. “Si può Vincere! Ce la possiamo fare. Ma la nostra Vittoria passa per le gambe di ognuna e ognuno di Voi, per cambiare Anguillara. Serve fare il massimo fino all’ultimo, io lo farò, Facciamolo insieme”





Un forte applauso, e poi abbracci sinceri e tanta passione che si respira in una sala gremita, a sostegno di Simone Minnucci e della coalizione per Alberto Civica Sindaco.

La Redazione L’agone