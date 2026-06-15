Dalla pagina Facebook dei Donatori Sangue

Una promessa fatta il 13 novembre 2025 e mantenuta. Questa mattina Daniele Piacentini, Direttore Generale della Fondazione Policlinico Gemelli, ha donato il sangue presso il Centro Trasfusionale del Policlinico, mantenendo la parola data durante la cerimonia del Gruppo Donatori Sangue Francesco Olgiati ODV nel corso della quale era stato nominato socio onorario dell’associazione.

Ad accoglierlo e guidarlo nelle procedure preliminari sono stati il professor Nicola Piccirillo, Direttore della UOC di Emotrasfusione della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, e la dottoressa Tiziana Rappoli, coordinatrice del personale infermieristico.

La mattinata ha rappresentato anche un’occasione di incontro con il personale del Centro e con i volontari del Gruppo Donatori Sangue Francesco Olgiati ODV, tra cui il presidente Giovanni Bonetti.

Conversando con il personale, Piacentini ha invitato a sostenere la raccolta di sangue e a sensibilizzare sempre più persone sull’importanza di questo gesto, ricordando come il sangue rappresenti una risorsa preziosa e insostituibile. Ha inoltre sottolineato che donare significa offrire tempo, speranza e vita a chi ne ha bisogno e che anche un piccolo contributo può tradursi in un aiuto concreto per molti pazienti.

L’iniziativa assume un significato particolare anche alla luce della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue celebrata ieri, 14 giugno. Per l’occasione il Policlinico Gemelli ha promosso una campagna di sensibilizzazione dedicata all’importanza della donazione di sangue, realizzata grazie al fondamentale supporto del Gruppo Donatori Sangue Francesco Olgiati ODV.

Pur trattandosi di momenti distinti, la campagna promossa nella giornata di ieri e la presenza odierna del Direttore Generale richiamano la stessa attenzione verso un tema fondamentale per il sistema sanitario e per la vita di migliaia di pazienti: la necessità di garantire una costante disponibilità di sangue attraverso la partecipazione responsabile dei cittadini.

“Ringraziamo il Direttore Generale Daniele Piacentini per aver mantenuto la parola data durante la nostra cerimonia dello scorso novembre, quando gli fu conferita la qualifica di socio onorario. La sua presenza al Centro Trasfusionale rappresenta un segnale importante e un esempio concreto di sensibilità verso una causa che ogni giorno contribuisce a salvare vite umane”, ha dichiarato il presidente del Gruppo Donatori Sangue Francesco Olgiati ODV, Giovanni Bonetti.

La presenza di Daniele Piacentini al Centro Trasfusionale del Gemelli rappresenta un messaggio di vicinanza al mondo della raccolta sangue e un ulteriore invito, rivolto anche al personale della Fondazione Policlinico Gemelli, ad avvicinarsi a questa scelta di solidarietà, fondamentale per la vita di molti pazienti.