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BENVENUTA A “BOTTEGA D’ARTE MONTERANO”

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bottega d'arte

Dalla pagina Facebook del Comune

Un nuovo spazio dedicato alla creatività e all’arte sta per nascere nel cuore di Canale Monterano.
L’Amministrazione Comunale è felice di presentare, a cittadini e non, “Bottega d’Arte Monterano”, un luogo dove le idee prendono forma e la tradizione del territorio prende vita.
Bottega D’Arte Monterano vi aspettiamo per festeggiare insieme questo nuovo inizio.
Data: Domenica 21 Giugno 2026
Orario: Porte aperte dalle ore 10:00
Brindisi inaugurale: Ore 18:00 (non mancare!)
Location: Corso della Repubblica, 11 – Canale Monterano (RM)
Pagina fb: Bottega d’Arte Monterano https://www.facebook.com/share/1HkQKRLLck/
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