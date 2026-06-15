Dalla pagina Facebook del Comune
Un nuovo spazio dedicato alla creatività e all’arte sta per nascere nel cuore di Canale Monterano.
L’Amministrazione Comunale è felice di presentare, a cittadini e non, “Bottega d’Arte Monterano”, un luogo dove le idee prendono forma e la tradizione del territorio prende vita.
Bottega D’Arte Monterano vi aspettiamo per festeggiare insieme questo nuovo inizio.
Data: Domenica 21 Giugno 2026
Orario: Porte aperte dalle ore 10:00
Brindisi inaugurale: Ore 18:00 (non mancare!)
Location: Corso della Repubblica, 11 – Canale Monterano (RM)
Pagina fb: Bottega d’Arte Monterano https://www.facebook.com/share/1HkQKRLLck/